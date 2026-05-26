Эксперт назвал кроссоверы с пробегом, от которых лучше держаться подальше

Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК "Авилон" Роман Титов рассказал "Российской газете", от каких подержанных кроссоверов лучше держаться подальше.

© Российская Газета

Я бы не составлял список из пяти "плохих" кроссоверов как таковых, а говорил бы о пяти группах риска на вторичном рынке.

Первая - редкие китайские кроссоверы брендов, которые не получили в России устойчивого масштаба и нормальной сервисной инфраструктуры.

Вторая - возрастные американские кроссоверы марок, давно ушедших из легкового сегмента.

Третья - автомобили брендов, которые уже не имеют в России полноценного официального присутствия.

Четвертая - сложные премиальные SUV старше 7-8 лет, где низкая цена на входе потом оборачивается дорогой эксплуатацией.

Пятая - любой кроссовер с мутной историей, несколькими владельцами, сомнительным пробегом и следами серьезного кузовного ремонта.

Если называть примеры по группам риска, я бы особенно осторожно смотрел на редкие китайские модели прошлых лет, вроде отдельных Zotye и Lifan, на возрастные Ford Kuga и Ford EcoSport, на отдельные Honda с непрозрачной историей, а также на старшие британские премиальные кроссоверы, где стоимость владения часто неприятно удивляет уже после покупки.

Ключевая мысль простая. Проблема почти никогда не только в шильдике. Проблема в сочетании факторов: доступность запчастей, качество прежнего обслуживания, сложность электроники, ликвидность и понятность дальнейшей эксплуатации. Покупатель часто смотрит на цену покупки, но забывает посчитать цену владения. А вот это уже ошибка, - отметил специалист.