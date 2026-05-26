Эксперты рассказали, сколько раз можно ремонтировать стартер

Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что ремонт стартера на подержанной машине зачастую быстрее и выгоднее, чем его замена. Но так ли это? Существуют ли хитрости, которые позволяют продлить срок службы детали, как различаются подходы к его обслуживанию в зависимости от типа двигателя?

Продакт-менеджер бренда Delta Иван Смородин утверждает, что ремонт стартера выгоднее в большинстве случаев, но это зависит от характера неисправности, стоимости узла и степени износа основы стартера. Однако, по его словам, бесконечно чинить стартер нельзя. Если его уже неоднократно ремонтировали, а втулки, щетки, контакты и бендикс продолжают быстро изнашиваться, это может означать, что узел стареет системно, резюмировал он в разговоре с "Автовзглядом".

Технический эксперт НПК "Автоприбор" Артем Березин и специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" также считают, что при поломке зубьев бендикса или отказе втягивающего реле можно менять отдельные компоненты. Однако если диагностика выявила более серьезные дефекты, такие как межвитковое замыкание, обрыв в обмотках якоря или статора, выработка коллектора, разрушение посадочных мест подшипников в корпусе или механические трещины, ремонт становится нецелесообразным.

Смородин рекомендует поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии, не крутить стартер дольше 10 секунд за одну попытку и делать паузу примерно в 30 секунд перед повторным запуском. Также необходимо следить за чистотой подкапотного пространства, не допускать попадания масла, антифриза и воды на узел и периодически проверять клеммы и проводку.

У дизельного мотора обычно выше сопротивление проворачиванию, поэтому стартер должен быть более мощным и выносливым. На бензиновом двигателе деталь нередко живет дольше и справляется со своими задачами легче, поэтому типичные ремонты чаще ограничиваются втулками, втягивающим реле и бендиксом.

Эксперты подчеркивают, что для продления срока службы агрегата необходимо соблюдать простые правила и учитывать особенности автомобиля.

