Названы самые угоняемые автомобили в США

Аналитическая компания Highway Loss Data Institute (HLDI) представила свежий рейтинг автомобилей, наиболее подверженных угонам на территории Соединённых Штатов. Исследование охватило модели 2020–2022 годов и показало, что хищение машин напрямую зависит от региона: в разных штатах преступники отдают предпочтение разным транспортным средствам.

Лидером по количеству заявленных угонов сразу в нескольких штатах стал джип Dodge Charger SRT Hellcat: именно на него чаще всего заявляли страховые случаи. Также в тройку «любимцев» злоумышленников попали модели Dodge Charger и Infiniti Q50. Эксперты HLDI отмечают, что риски зависят не только от популярности автомобиля, но и от его стоимости, мощности и доступности запчастей на чёрном рынке.

В некоторых регионах, например на северо-востоке страны, повышенным спросом у угонщиков пользуются премиальные внедорожники и седаны. HLDI использовала данные о частоте обращений по страховке, чтобы выявить модели, которые уводят чаще среднестатистического показателя. При этом учитывался коэффициент заявленных краж на застрахованный автомобиль — так выяснилось, что даже среди бюджетных марок есть свои лидеры.

Полученная статистика помогает автовладельцам осознанно выбирать средства защиты, а страховым компаниям — корректировать тарифы. Учитывая региональные особенности, производители тоже могут усилить противоугонные системы наиболее востребованных у похитителей моделей.