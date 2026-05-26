Эксперт разоблачил заправщиков кондиционеров на дороге

Грозит ремонтом: сервисмен Чмелев сообщил, что заправщики автокондиционеров на дороге делают 3 ошибки. Специалисты предупреждают: неправильная зарядка автокондиционера может привести к поломке компрессора и дорогому ремонту. Эксперт автосервиса Fit Service Валерий Чмелев выделил три самых распространенных нарушения, которые допускают автовладельцы.

Первое и самое частое нарушение — это попытка долить свежий фреон, не удалив предварительно старый хладагент, воздух и влагу, сказал эксперт.

Правильная заправка требует обязательной откачки остатков, вакуумирования и проверки герметичности, иначе влага внутри системы начнет образовывать кислоты, разъедающие алюминиевые детали, что ведет к коррозии, утечкам и перегреву компрессора.

Вторая ошибка — заправка по манометрам, без контроля точной массы хладагента в граммах, как того требует завод-изготовитель. Заправка «на глаз» дает большую погрешность: при недоливе система хуже охлаждает, а компрессор работает дольше на повышенных оборотах, тогда как перелив еще опаснее — растет давление, возникает риск гидроудара жидким фреоном и выхода компрессора из строя.

Третья распространенная ошибка — игнорирование компрессорного масла, которое обязательно должно циркулировать в контуре вместе с хладагентом для смазки деталей. При гаражной заправке часто либо забывают добавить масло, что приводит к масляному голоданию и быстрому заклиниванию компрессора, либо заливают его слишком много, из-за чего лишнее масло занимает место фреона, оседает внизу и нарушает распределение хладагента по системе, отметил специалист.

