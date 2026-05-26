Сколько теряет в цене Tesla Model S за 5 лет эксплуатации

Эксперты оценили стоимость пятилетнего Tesla Model S при нынешней перепродаже относительно его изначального ценника. Согласно новому анализу вторичного рынка, модель за первый год теряет около 23% стоимости, а затем каждый последующий год падает в цене еще на 4–6%, но с учетом пробега и состояния показатели могут отличаться. Электромобиль признан одним из самых медленно обесценивающихся среди премиальных электрокаров. К 185 000 км пробега машина может сохранить до 45% от своей начальной стоимости. Об этом сообщает портал speedme.ru.

Для сравнения аналитики отметили, что модель другого производителя — Nissan Leaf — к пяти годам теряет до 70% первоначальной цены, а Mercedes-Benz S-класса в бензиновой версии — около 65%. Tesla демонстрирует лучшую резидуальную стоимость благодаря премиальному позиционированию, востребованности на рынке подержанных авто и относительно невысокому расходу электроэнергии. Специалисты подчеркнули, что снижение цены в первые годы после покупки может варьироваться в зависимости от года выпуска, комплектации и региональных особенностей.

Как отмечается в материале, владельцы Model S, планирующие перепродажу спустя несколько лет, могут рассчитывать на более выгодные условия при низкой среднегодовой эксплуатации и наличии сервисной истории. В исследовании использованы усредненные данные по рынку США за последний отчетный период.