Слабая КПП и шумоизоляция: владельцы Haval H6 назвали недостатки кроссовера

Кроссовер Haval H6 некоторое время был популярен в России. Однако официально эта модель в нашей стране больше не продается. В то же время на вторичном рынке представлено множество предложений.

© Российская Газета

Lenta.ru изучили отзывы реальных владельцев в интернете и выяснила, с какими проблемами они столкнулись.

Один из хозяев машины отметил, что трансмиссия автомобиля не выдерживает высоких нагрузок. При повышенных оборотах сцепление начинает характерно пахнуть горелым. Через четыре года использования в салоне потрескалась и начала разрушаться искусственная кожа. Также при неправильном подборе свечей зажигания катушки выходят из строя.

Другой владелец отметил плохую шумоизоляцию. Также он посчитал, что дорожный просвет недостаточен для его нужд. Однако за время поездок по сложным участкам автомобиль ни разу не цеплял покрытие.

Еще один владелец Haval H6 главным минусом назвал эргономику водительского сиденья. По его словам, комфортная посадка доступна только для водителей ростом до 180 сантиметров.

Самый обстоятельный список претензий составил пользователь под ником Гаврюша, который приобрел SUV с пробегом 10 тысяч километров. Он отметил, что расход топлива несоизмерим с объемом двигателя: в городе он составляет 13,5 литра, а на трассе - 9,5 литра. Качество звука штатных семи динамиков также его не устроило, поэтому ему пришлось выкручивать эквалайзер на максимум. Зимой у него подмерзали дверные замки, а однажды оборвался тросик водительской дверной ручки у самого основания. При холодном пуске двигателя появлялся шум цепи ГРМ.

Ранее "РГ" рассказывала о различиях и особенностях Volkswagen Tiguan китайской сборки.