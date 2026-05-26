Названы самые проблемные кроссоверы с пробегом

Россиянам перечислили проблемные кроссоверы с пробегом

От каких подержанных кроссоверов разумнее отказаться, группы компаний «Авилон» Роман Титов. Он сразу отметил, что перечислять проблемные модели не будет. Вместо этого он назвал пять категорий риска на вторичном рынке.

К первой относятся редкие китайские кроссоверы. Речь о брендах, которые не смогли организовать в России стабильное присутствие, продажи и сеть обслуживания. Еще одна категория — возрастные американские модели брендов, давно покинувших легковой сегмент. В третью попадают машины компаний, которые сегодня не имеют в стране полноценного официального представительства.

Четвертая категория — технически сложные премиальные внедорожники старше семи-восьми лет. Их низкая цена покупки впоследствии оборачивается дорогим содержанием. Пятая группа — любой кроссовер с запутанной историей (несколько собственников, неподтвержденный пробег и так далее).

«Я бы особенно осторожно смотрел на редкие китайские модели прошлых лет, вроде отдельных Zotye и Lifan, на возрастные Ford Kuga и Ford EcoSport, на отдельные Honda с непрозрачной историей, а также на старшие британские премиальные кроссоверы, где стоимость владения часто неприятно удивляет уже после покупки», — подчеркнул эксперт.

Как правило, по словам Титова, проблема почти всегда связана с сочетанием доступности запчастей, качеством предыдущего обслуживания, сложности электронных систем, ликвидности и понимания дальнейшей эксплуатации. «Покупатель часто смотрит на цену покупки, но забывает посчитать цену владения. А вот это уже ошибка», — подытожил он.

Ранее российские владельцы кроссовера Haval H6 китайской сборки перечислили недостатки модели.