Почему современные автомобили стали сложнее ремонтировать

Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с тем, что привычный гаражный ремонт уходит в прошлое. Сложная электроника, которой напичканы новые машины, требует не только рук, но и специализированного программного обеспечения (ПО), сканеров и обучения. Даже простая замена бампера может превратиться в многочасовую операцию с необходимостью калибровки радаров и датчиков — об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Независимый эксперт Георгий Вихров пояснил, что блоков управления в современных машинах может быть несколько десятков. Для их диагностики требуются профильные знания и лицензионное ПО. При этом многие системы, например ADAS (адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоторможение), после вмешательства обязательно нужно калибровать — иначе они работают некорректно. Это увеличивает стоимость и время ремонта.

С гибридами и электромобилями дело обстоит ещё сложнее. Высоковольтные системы, оголённые провода и специфические компоненты предъявляют особые требования безопасности. Гаражный подход здесь смертельно опасен: ошибка может повредить автомобиль и угрожать жизни механика.

Эксперт также отметил, что двигатели в современных авто запакованы под капотом настолько плотно, что даже мелкая поломка иногда требует частичной разборки мотора или его подъема. А материалы — пластик с композитами — делают ремонт кузовных элементов часто бессмысленным: проще заменить детали целиком. Светодиодная оптика, мультимедиа и элементы салона стоят дорого, а ремонт их, как правило, сводится к замене блока.

Оригинальные запчасти для многих моделей разработаны уникально для каждой модели. Их приобретение часто возможно только через официальных дилеров, а некоторые позиции и вовсе поставляются под заказ напрямую от производителя. Это существенно затягивает процесс ремонта: владельцы платят не только за деталь, но и за диагностику, ПО, калибровки и время простоя. Поэтому стоит заранее продумать, где и как обслуживать автомобиль после истечения срока гарантии.