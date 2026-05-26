Названы главные проблемы российских классифайдов

Автодилер "Прагматика" назвал высокие цены главной проблемой российских классифайдов. Дилеры вынуждены пересматривать подход к работе с классифайдами из-за их невысокой эффективности как канала продаж. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу направления «Автомобили с пробегом» сети «Прагматика» Виктория Чибышева.

«Полный отказ дилеров от классифайдов маловероятен, так как эти площадки остаются важным каналом привлечения клиентов. Однако роль классифайдов и стратегия работы с ними меняются», — заявила Чибышева.

По её словам, дилеры критикуют классифайды прежде всего за высокую стоимость размещения. Она складывается из оплаты самого объявления и дополнительных отчислений на продвижение лота. Кроме того, неэффективное взаимодействие с площадками приводит к пропущенным звонкам, слабому использованию аналитики и автоматизации, а также к ошибкам в организации процесса продаж.

В то же время у классифайдов есть и плюсы: они всё чаще становятся экосистемами, позволяющими управлять стоком, переоценкой и продвижением автомобилей.

Дилеры делают ставку на сквозную и речевую аналитику: это позволяет точнее определять источник трафика, повышать конверсию и улучшать коммуникацию с клиентами. Снижать стоимость сделки помогает искусственный интеллект — он ведёт первичный диалог и передаёт в отдел продаж уже готовые, квалифицированные лиды.