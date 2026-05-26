Почему ставки по кредитам на б/у машину выше, чем на новую

Банк, выдавая кредит на бывший в употреблении транспорт, рискует больше

Банки выдают кредиты на покупку б/у машины под более высокий процент в отличие от займа на новый транспорт с учетом рисков. Об этом «Реальному времени» сообщил автоэксперт — член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто.

— На подержанную машину кредит дают менее охотно, потому что речь идет о старом автомобиле со всеми вытекающими. В данном случае банк, выдавая кредит на бывший в употреблении транспорт, рискует больше, поэтому автокредиты на подержанные легковушки люди получают под больший процент, чем на новые, — добавил собеседник издания.

Напомним, что в России средняя сумма автокредита по итогам апреля 2026 года составила около 1,4-1,5 млн рублей. По словам Моржаретто, в большинстве случаев люди, располагая такой суммой, покупают новые автомобили.

— Кредитов на покупку нового автомобиля берут больше, потому что там ставка ниже. Процент снижается за счет того, что ее компенсируют многие автопроизводители, — объяснил автоэксперт.

