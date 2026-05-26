Как будущим водителям не потерять часы, деньги и мотивацию

Новосибирский автоинструктор Сергей Воронов рассказал, что необходимо знать перед началом обучения в автошколе.

Как рассказал автоинструктор в беседе с Om1 Новосибирск, будущим водителям стоит сразу определить, как часто они смогут заниматься с инструктором. Именно эти занятия помогают выработать новые привычки, научиться замечать то, на что раньше не обращали внимания, продумывать непривычные вещи и принимать новые для себя решения. По словам эксперта, оптимальный график – два-три занятия в неделю.

– Обращаю внимание на то, что час занятия с инструктором должен быть астрономическим, а не академическим, иначе это является нарушением программы обучения, а у ученика пропадает четверть оплаченных за обучение часов. К сожалению, незнанием этого регулярно пользуются ряд инструкторов и автошкол, – отметил Сергей Воронов.

Также эксперт посоветовал не терпеть дискомфорт и при необходимости менять инструктора, если занятия проходят неуютно или вы не чувствуете нормальной вовлечённости с его стороны. Как объяснил собеседник СМИ, иногда инструктор просто формально присутствует рядом, не давая ученику реальной пользы.