Объявлены цены на новую версию большого пикапа Foton для России

Официальный дистрибьютор автомобилей китайского бренда в России, компания АО «МБ Рус», объявила старт продаж пикапа Tunland V9 с бензиновым двигателем. Россиянам модель предложена в единственном комплектации «Эмоушн», говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

© Quto.ru

Размеры грузовика составляют 5617 х 2090 х 1955 мм в длину, ширину и высоту соответственно, грузоподъёмность равна 730 кг.

Под капотом новинки установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель на 245 л. с. и 380 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — полный, с блокировкой дифференциала заднего моста. Расход топлива в смешанном цикле составляет 11,6 литра бензина на 100 км пути.

© Foton

Автомобиль оснащается 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, медиасистемой с сенсорным экраном, камерами кругового обзора, двухзонным климат-контролем с функцией очистки воздуха, адаптивным круиз-контролем, мониторингом слепых зон, подогревом и вентиляцией сидений, беспроводной зарядкой для смартфона, встроенным видеорегистратором.

Цены на Foton Tunland V9 в России начинаются от 5 450 000 рублей.