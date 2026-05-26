Каким будет новый рестайлинг Volvo XC60

На прошлой неделе в Сети появились первые фотографии прототипов очередного рестайлинга кроссовера XC60, на которых видны весьма существенные отличия в дизайне.

Модель XC60 была впервые представлена в виде концепта в начале 2007 года, а спустя год дебютировала серийная версия. Кроссовер очень хорошо был принят рынком, ведь уже с 2009 года он стал самой популярной моделью бренда. Премьера второго поколения паркетника состоялась в 2017 году, за время производства он уже получил пару обновлений: первое произошло в 2021 году, второе — в начале 2025 года. Несмотря на то, что уже скоро модели исполнится 10 лет, на покой она пока не собирается, свидетельством чему стали опубликованные недавно фотографии прототипов обновлённого XC60.

Этот рестайлинг станет наиболее существенным в производственной жизни второго поколения. В ходе него кроссовер получит полностью новую переднюю часть в стиле обновлённого флагмана XC90 с более широкой решёткой радиатора, узкими угловатыми фарами, и даже капот здесь будет новым с почти горизонтальной передней кромкой. Боковины не получат существенных изменений, сзади же появятся полностью новые фонари с упрощённым внутренним контуром и изменённой графикой светодиодных ходовых огней, а также доработанная крышка багажника с более простой формой поверхности.

Заметные изменения ожидаются и в технической части: кроссовер может получить доработанную гибридную силовую установку с возможностью подзарядки, которая будет способна обеспечить запас хода на электротяге до 200 км. Для сравнения, у нынешней гибридной модификации этот показатель равен порядка 80 км.

Премьера новинки ожидается ближе к следующему году. Напомним, в январе этого года дебютировал полностью электрический кроссовер Volvo EX60.