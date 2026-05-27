Почему ускорилось подорожание бензина и дизеля

На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Бензин марки АИ-95 за семь дней подорожал на 0,3%, а дизель - на 0,6%. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), средняя цена АИ‑95 на московских заправках составила 71,17 рубля за литр, а дизельного топлива (ДТ) - 77,93 рубля за литр.

Данные Росстата по всей стране появятся только вечером 27 мая, но, как правило, они оказываются очень близки с точки зрения динамики к статистике МТА. К тому же в Москве и области функционируют более 2,4 тыс. АЗС, а это 8,4% от всех заправок в России. Цены по регионам разнятся, но динамика их, как правило, одинакова по всей стране, за исключением случаев локальных дефицитов. С конца апреля недельный рост цен на бензин в среднем по России не превышал 0,1%.

Ускорение подорожания произошло на фоне сообщений о массированных атаках БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в европейской части России. Причем если в апреле атакованы были предприятия, которые работали в основном на экспорт, то с начала мая под удар попали заводы, обеспечивающие топливом внутренний рынок (Москвы и области, Центра, Северо-Запада и Юга России, Приволжья, Урала). По данным Reuters, производство было остановлено или снижено на пяти НПЗ, входящих в число крупнейших поставщиков топлива в России. Но едва ли это основная причина роста цен. Скорее, внеплановые ремонты НПЗ стали информационным поводом для подорожания из-за накопившихся внутренних проблем нефтепереработки и усугубили их.

Об этом свидетельствует, к примеру, неожиданный рост цен на ДТ. О его дефиците в стране говорить не приходится, производство дизеля почти в два раза опережает внутренний спрос. Но именно ДТ стало лидером роста цен на прошлой неделе. Причем если Росстат покажет схожую с МТА статистику по всей стране, то темпы подорожания дизеля вслед за бензином обгонят среднюю инфляцию по стране.

Кроме того, Минэнерго не случайно постоянно напоминает о том, что внутренний рынок обеспечен запасами бензина, ДТ и авиакеросина, логистическая инфраструктура функционирует устойчиво, а запасы топлива находятся на достаточном уровне.

Как заметил в беседе с "РГ" зампред Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер", член Экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев, рост цен не связан напрямую с атаками на НПЗ, скорее это реакция на сдерживание биржевых котировок топлива и цен на АЗС. Но для того, чтобы цены не росли, мало административных мер, нужен профицит предложения. А у нас нет экономических стимулов увеличивать объемы нефтепереработки.

В первую очередь речь идет о бензине, мощности производства которого всего на 10-15% превышают потребности внутреннего рынка. Объемы биржевых продаж бензина АИ‑95 с начала апреля к 26 мая упали по сравнению с тем же периодом прошлого года на 27,5%. А биржа - это один из основных источников приобретения топлива для АЗС. Уменьшается предложение - растут цены.

По словам директора по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрия Прокофьева, рост цен на премиальный бензин и ДТ вызван сочетанием трех факторов, наложившихся друг на друга. НПЗ столкнулись с волной внеплановых ремонтов. На этом фоне первичная переработка нефти в мае оказалась ниже планов. Топлива физически производится меньше.

Повлияла и разнонаправленная регуляторика для бензина и дизеля, считает Прокофьев. С апреля 2026 года правительство ввело полный запрет на экспорт бензина. Одновременно нефтяные компании обязали сдерживать рост розничных цен на АЗС в 2026 году в рамках уровня инфляции, перекрыв основной канал для компенсации роста издержек. Экспорт ДТ запрещен не был. Это создало принципиально разные стимулы: производители бензина оказались заперты на внутреннем рынке с ограниченной маржинальностью, а ДТ сохранило доступ к экспортной альтернативе. Как только мировые цены пошли вверх (из-за кризиса в Ормузском проливе), производители получили стимул перенаправлять потоки дизеля на экспорт. Это и создало дополнительное давление на внутренние цены. И третий фактор - сезонный. Май - пик посевной, когда спрос на ДТ со стороны аграриев традиционно кратно возрастает.

Рост цен на дизель - не случайность, а логичное следствие конфигурации рынка, где на сократившееся внутреннее предложение наложился устойчивый сезонный спрос при сохранении экспортной альтернативы, полагает эксперт.

Свою роль также сыграл информационный фон, считает генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. Рынок реагирует даже не столько на фактический баланс спроса и предложения, сколько на ожидания того, что доступность топлива может снижаться, уверен он. Реальная картина, скорее всего, будет видна не раньше июня, когда прояснится ситуация с отгрузок топлива с крупнейших НПЗ. Вдобавок по традиции свою роль играет специфика регулирования: биржевые котировки АИ‑95 не учитываются при выплате субсидий нефтяникам из бюджета, а потому риски ускорения роста цен проявляются именно в этом сегменте рынка - даже в условиях стабильного выпуска топлива.

Кроме того, с точки зрения Прокофьева, нефтяные компании в условиях ограниченного предложения АИ‑95 могут направлять его поставки в первую очередь на обеспечение собственных сбытовых структур. Это напрямую повышает уязвимость независимых АЗС, которые работают "от бензовоза до бензовоза".

Риск дефицита отдельных видов топлива в Центральной России и Москве сейчас носит не системный, а структурный характер, концентрируясь вокруг конкретных видов топлива и определенных каналов сбыта. Он связан в первую очередь с логистическими разрывами и рыночной уязвимостью независимых АЗС, а не с отсутствием топлива как такового, считает эксперт.