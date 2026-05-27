Где можно и нельзя парковать машину?

Правильная парковка — это не только спокойствие водителя, но и сохранность самого автомобиля. Нарушения грозят не только штрафами, но и эвакуацией. Общественная Служба Новостей разобралась, где можно и нельзя оставлять машину.

Что такое остановка и стоянка

Остановка — кратковременное прекращение движения (не более 5 минут). Допускается дольше, если это связано с посадкой/высадкой пассажиров или погрузкой/разгрузкой вещей. Стоянка — это остановка на время более 5 минут, не связанная с указанными действиями.

Где парковаться можно

Парковаться разрешается в местах со знаком «Парковка (P), на обочинах и крае проезжей части (кроме автомагистралей и скоростных дорог), во дворах многоквартирных домов (без создания помех спецтранспорту: пожарным, скорой), на платных парковках (даже если паркомат не работает, но есть разметка и знак, стоянка законна, но требуется оплата через приложение), в зонах временной парковки (только в разрешенные часы).

Где парковаться нельзя

Парковаться запрещено на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, ближе пяти метров от края пересекаемой проезжей части (особенно на Т-образных перекрестках), на трамвайных путях и ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на путепроводах, мостах, эстакадах и под ними, на пешеходных и велосипедных дорожках, газонах (зеленая зона, утвержденная властями), увыездов со дворов, площадок для стоянки, гаражей, ближе 50 метров к железнодорожным переездам, в зонах действия запрещающих знаков или желтой разметки.

Парковка во дворах

Официальные правила парковки во дворах устанавливаются муниципальными актами. Не перекрывайте выезды (особенно для спецтехники), не паркуйтесь на детских и спортивных площадках, газонах. Соблюдайте дорожные знаки, если они установлены.

Общие рекомендации

Паркуйтесь параллельно проезжей части, не создавая помех движению, оставляйте запас пространства, даже 20 см нарушения в зоне желтой разметки ведут к штрафу, учитывайте ограничения по времени и дням (таблички «Время действия).

Ранее о том, за какие нарушения можно получить штраф во дворе жилого дома, рассказал юрист Николай Попов. По его словам, в ПДД перечислены виды нарушений, штраф за которые может быть назначен на придомовой или дворовой территории. К числу таких нарушений относится, например, использование звукового сигнала не по назначению, неправильная парковка автомобиля, выполнение ремонтных работ в непредназначенных для этого местах. Сумма штрафа может варьироваться, а в некоторых случаях автомобиль могут даже увезти на штрафстоянку.