Какой бензин лучше подходит для лета

Каждое лето у заправок всплывает один и тот же вопрос: нужно ли в жару переходить на АИ‑95 или продолжать ездить на АИ‑92. Одни водители уверены, что более дорогой бензин всегда полезнее для мотора, другие считают, что на 92‑м двигателю проще и безопаснее. Дополнительно мешают устойчивые мифы о "летнем" и "зимнем" бензине и представление, что октановое число само по себе равно качеству топлива. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете, что летом необходимо учитывать, как высокие температуры влияют на режим работы двигателя.

В жару растут тепловые нагрузки, увеличивается риск детонации, и неправильный выбор октанового числа может ускорить износ силового агрегата. При этом госстандарты действительно различают летний и зимний бензин по испаряемости и давлению паров, но не делят внутри марки "летний" 92‑й и "летний" 95‑й. Важно только, чтобы октановое число соответствовало требованиям конкретного двигателя.

В жаркую погоду двигатель большую часть времени работает при повышенных температурах. Сильнее нагревается подкапотное пространство, а в цилиндрах при нагрузке растет температура заряда и стенок. Это напрямую повышает вероятность детонации - слишком резкого, ударного сгорания топливовоздушной смеси, которое сопровождается характерным металлическим звоном и ускоряет износ поршней, колец и клапанов. Бензин с более высоким октановым числом (например, АИ‑95) обладает большей устойчивостью к детонации при высоких температурах и давлении в цилиндрах, чем АИ‑92, и лучше сохраняет стабильность горения. Особенно при обгонах, движении в горку и езде с полной нагрузкой.

При этом современные моторы действительно умеют адаптироваться к топливу. Датчик детонации считывает работу двигателя, а блок управления при необходимости сдвигает угол зажигания в позднюю сторону. Двигатели с непосредственным впрыском дополнительно охлаждаются топливом, что смягчает перегрев, однако резерв электронных корректировок не бесконечен. За это приходится платить уменьшением мощности, ростом расхода топлива, а при частой детонации даже сокращением ресурса двигателя.

Если в инструкции к автомобилю указано использовать бензин не ниже АИ‑95 или производитель прямо рекомендует эту марку, в жару экспериментировать с 92‑м не стоит. Это особенно критично для двигателей с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. При летних температурах и нагрузках работа на 92‑м для них существенно увеличивает риск детонации и ускоренного износа цилиндро‑поршневой группы.

Даже для автомобилей, в документации к которым допускаются и АИ‑92, и АИ‑95, в сильную жару разумно отдавать предпочтение 95‑му. Он дает более стабильную работу под нагрузкой, предсказуемый разгон и меньшую вероятность детонационных режимов при обгонах и движении с полной загрузкой.

У атмосферных двигателей с невысокой степенью сжатия, для которых производитель прописал АИ‑92 как основное или допустимое топливо, качественный 92‑й остаётся корректным вариантом и летом. При спокойной езде, без тяжёлых прицепов и экстремальных нагрузок моторы старых поколений зачастую почти не выигрывают от перехода на 95‑й. Разница по расходу и динамике оказывается минимальной.

При этом постоянная эксплуатация таких двигателей на топливе с завышенным октановым числом не дает им дополнительных преимуществ. Степень сжатия, форма камеры сгорания и фазы газораспределения здесь изначально рассчитаны под 92‑й бензин. Поэтому для этих моторов важнее не поднять октановое число, а следить за качеством топлива и состоянием системы зажигания.

Октановое число показывает, насколько бензин устойчив к детонации, но не описывает качество топлива целиком. И АИ‑92, и АИ‑95 должны соответствовать своим стандартам, а решающее значение имеет добросовестность производителя и сети АЗС. Летом это может быть особенно заметно. Например, АИ‑95 с нелегальными присадками (например, металлосодержащими антидетонаторами) или несбалансированным пакетом добавок может вызывать отложения на свечах, лямбда-зондах и катализаторе, ухудшая работу мотора. Тогда как качественный 92‑й в старых атмосферных двигателях отработает корректно. В то же время хороший 95‑й на проверенной заправке становится оптимальным выбором для современных двигателей с высокими требованиями к детонационной стойкости топлива.

Если в руководстве к автомобилю указано заправляться не ниже АИ‑95, то летом нужно заправлять именно 95‑й и не занижать октановое число. Если производитель допускает и 92‑й, и 95‑й, в жару, особенно при активной езде и поездках с нагрузкой, разумнее сделать выбор в пользу 95‑го. А 92‑й допустим при умеренных температурах, спокойной езде и отсутствии тяжелых нагрузок, - отметил эксперт.