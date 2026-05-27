Эксперт назвал пять признаков плохого детейлинг-центра

Эксперт Булкин назвал 5 признаков плохого детейлинг-центра.

Многие автолюбители путают детейлинг с обычной мойкой, а те, кто вроде бы разбирается, всё равно не всегда могут распознать дилетантов, маскирующихся под профи. По словам автоэксперта, автоблогера и совладельца детейлинг-центра KS AutoHouse Александра Булкина, есть несколько верных признаков, которые помогут отсеять непрофессионалов ещё на этапе записи – достаточно вслушаться в то, что вам говорят.

Первая фраза – «Что такое двухфазная мойка? У нас есть комплекс «Люкс». Всё начинается с элементарного: если администратор не понимает, как правильно мыть машину, стоит ли доверять ему её оклейку или что-то серьёзнее? Без качественной мойки детейлинг просто не имеет смысла.

Второй тревожный звоночек – обещание полной оклейки авто в защитную плёнку за два дня. Эксперт советует буквально бежать от таких предложений. В лучшем случае машину обклеят по лекалам, и при первой же мойке плёнка начнёт отваливаться. В худшем – если всё-таки решат разбирать автомобиль, можно недосчитаться части крепежа или деталей.

Третье – «А в подарок мы покроем вам авто в 10 слоёв керамики!». Чистой воды надувательство, уверен Булкин. Тут принцип «чем больше, тем лучше» не работает. Керамическое покрытие допускает максимум два слоя – всё остальное либо откровенное незнание технологии, либо попытка развести клиента.

Четвёртая фраза – предложение скидки 50% при условии, что клиент выберет именно этот сервис, а не другой. По словам эксперта, борьба за клиента выглядит иначе. Такие шаги обычно делают компании с низким качеством услуг и отсутствием достойных зарплат у сотрудников. Если персонал не ценят, на какое качество можно рассчитывать?

И наконец, пятый маркер – «Мы лучше наших конкурентов, потому что у них всё плохо, а у нас хорошо». Ни одна уважающая себя компания не будет поливать грязью коллег. Булкин подчёркивает: в детейлинг-индустрии принято делиться опытом, общаться и дружить – все делают общее дело, развивая рынок в стране.