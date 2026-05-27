Водителей научили общаться с инспектором ГИБДД

Перед проведением досмотра инспектор ГИБДД обязан оформить документы и выполнить ряд других правил. О том, как положено общаться с сотрудниками ДПС в таких ситуациях, рассказал автомобильный юрист Сергей Смирнов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, инспекторы нередко вводят водителей в заблуждение, чтобы не заполнять документы. Они заявляют, что проводят осмотр, хотя на самом деле процедура является досмотром.

«При этом просят открыть машину, показать, что находится в бардачке, но это уже является досмотром», — объяснил Смирнов.

Юрист отметил, что для проведения досмотра инспектор должен составить протокол, пригласить двух понятых или зафиксировать процесс за видео. При этом часто досмотр машины проводят без законных оснований, поэтому инспектор отказывается от этой идеи, если водитель настаивает на выполнении всех правил перед началом.

