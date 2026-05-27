Эксперт пояснил, почему аудитория Geely может стать покупателями Volga

Накануне были объявлены цены на модели Volga. Седан С50 будет стоить от 2,9 млн рублей, кроссовер К40 - от 2,75 млн рублей, а кроссовер К50 - от 4,2 млн рублей. Все три модели появятся у дилеров в июне этого года. Автомобильный эксперт Денис Гаврилов рассказал "Российской газете", что потенциальная аудитория Geely может стать будущими покупателями Volga.

