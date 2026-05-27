Эксперт пояснил, почему аудитория Geely может стать покупателями Volga

Эксперт Гаврилов: Все три модели Volga дешевле, чем автомобили Geely
Накануне были объявлены цены на модели Volga. Седан С50 будет стоить от 2,9 млн рублей, кроссовер К40 - от 2,75 млн рублей, а кроссовер К50 - от 4,2 млн рублей. Все три модели появятся у дилеров в июне этого года. Автомобильный эксперт Денис Гаврилов рассказал "Российской газете", что потенциальная аудитория Geely может стать будущими покупателями Volga.
"Если сравнивать с начальной стоимостью аналогов, то цены на все три модели дешевле. С другой стороны, стоимость аналогов в продаже у дилеров с учетом скидок на данный момент меньше, чем у моделей Volga. Также интересно сравнить стоимость Volga K50 с "параллельным" Geely Monjaro, который предлагают неофициальные дилеры. Здесь небольшое преимущество есть у отечественного бренда. В вопросе сравнения стоимости также надо смотреть на заявленные комплектации автомобилей и их поколение. Пример Tenet показывает, что у покупателей в России на данный момент нет сильной привязки к бренду, который выводит на местный рынок локализованную марку. Поэтому потенциальная аудитория Geely может стать будущими покупателями Volga. Хотя, конечно, останется какая-то часть тех, кто будет готов приобретать только машины Geely. Если у дилеров запасы таких автомобилей закончатся, то, не исключено, что эти покупатели будут обращаться к параллельному импорту. Важным для поддержания спроса является и вопрос работы сбытовой сети, а также наличия автомобилей", - отметил специалист.