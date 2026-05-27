Автопилот и подсветка: за какие технологии в машине не стоит переплачивать
Современные автомобили оснащены множеством технологий, которые не всегда стоят дополнительных вложений. Автоэксперт Вадим Иванов перечислил опции, за которые не стоит переплачивать, включая автопилот начального уровня и декоративную подсветку салона. Он рекомендует трезво оценивать реальную пользу каждого новшества. Об этом сообщает портал tarantas.news.
По мнению специалиста, системы полуавтономного вождения, не способные работать без участия водителя, зачастую оказываются бесполезными в реальных условиях. Он также отметил, что панорамные крыши и большие колесные диски увеличивают стоимость, но при этом добавляют хлопот: первая страдает от перегрева и шума, вторые – ухудшают комфорт и повышают расход топлива.
Иванов рекомендует с осторожностью относиться к дорогим мультимедийным системам с неочевидной функциональностью, а также к пакетам «все включено», где многие функции вряд ли пригодятся. Он советует концентрироваться на безопасности, комфорте сидений и климат-контроле, оставив маркетинговые уловки без внимания.