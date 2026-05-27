"Москвич" объяснил падение продаж новых моделей

В апреле продажи "Москвич М70" и "Москвич М90" упали по сравнению с мартом. Это связано с тем, что в марте активно регистрировались демонстрационные образцы, а количество регистраций у физических лиц выросло более чем в два раза. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя.

На предприятии отмечают, что сейчас больше всего популярны машины линейки "М" с двухлитровым двигателем. Причем спрос превышает предложение. Производство кроссоверов "М70" и "М90" идет по графику, и компания ожидает роста продаж.

Вместе с тем, согласно данным агентства "Автостат", в первом квартале года в России был реализован 2 721 новый автомобиль "Москвич".