Дешевый электромобиль с пробегом: риск или выгода

На вторичном рынке электромобили часто предлагают по весьма привлекательной цене, однако за низкой стоимостью может скрываться серьёзная проблема. Ключевой элемент, от которого зависит почти всё, — это тяговая батарея. Специалисты сервиса 32CARS рекомендуют перед покупкой обязательно проверять состояние аккумулятора с помощью показателя SoH, который отражает остаточную ёмкость. Уже через 8–10 лет эксплуатации этот параметр может снизиться на 30%, что серьёзно уменьшает запас хода и рыночную стоимость автомобиля. Услуги по диагностике SoH обойдутся примерно в 5–8 тысяч рублей, тогда как полная замена батареи может стоить сотни тысяч.

Кроме того, стоит обратить внимание на заводскую гарантию. У большинства брендов на батарею распространяется отдельное покрытие, обычно на 8 лет или до 160 тысяч километров пробега, с обязательством сохранения не менее 70% ёмкости. Однако при отсутствии подтверждённой сервисной истории рассчитывать на гарантийное обслуживание будет сложно.

Реальный запас хода почти всегда существенно меньше заявленного по циклу WLTP — в обычных условиях машина может пройти лишь около двух третей от паспортных данных, а зимой, когда активно работает обогрев, потеря доходит до 30–40%. Не стоит забывать и о скорости зарядки: модели с однофазным зарядным устройством на 11 кВт пополняют энергию дольше, чем версии с 22 кВт, а разница между автомобилями разных типов ещё более заметна. Например, Dacia Spring принимает до 40 кВт от быстрой станции, тогда как Hyundai Ioniq 5 или Porsche Taycan с архитектурой 800 В могут набрать более 350 км хода примерно за полчаса.

Электрокары действительно имеют меньше расходников: у них нет ГРМ, свечей зажигания, сцепления и моторного масла, а тормозная система изнашивается медленнее благодаря рекуперации. Но вся эта экономия ничего не стоит, если батарея находится в плохом состоянии. Дешёвый подержанный электромобиль — это не просто низкая цена на витрине, а прежде всего результат диагностики аккумулятора.