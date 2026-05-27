Дешевый электромобиль с пробегом: риск или выгода? Проверьте батарею

Моя Москва.онлайн

На вторичном рынке электромобили часто предлагают по весьма привлекательной цене, однако за низкой стоимостью может скрываться серьёзная проблема. Ключевой элемент, от которого зависит почти всё, — это тяговая батарея. Специалисты сервиса 32CARS рекомендуют перед покупкой обязательно проверять состояние аккумулятора с помощью показателя SoH, который отражает остаточную ёмкость. Уже через 8–10 лет эксплуатации этот параметр может снизиться на 30%, что серьёзно уменьшает запас хода и рыночную стоимость автомобиля. Услуги по диагностике SoH обойдутся примерно в 5–8 тысяч рублей, тогда как полная замена батареи может стоить сотни тысяч.

Кроме того, стоит обратить внимание на заводскую гарантию. У большинства брендов на батарею распространяется отдельное покрытие, обычно на 8 лет или до 160 тысяч километров пробега, с обязательством сохранения не менее 70% ёмкости. Однако при отсутствии подтверждённой сервисной истории рассчитывать на гарантийное обслуживание будет сложно.

Реальный запас хода почти всегда существенно меньше заявленного по циклу WLTP — в обычных условиях машина может пройти лишь около двух третей от паспортных данных, а зимой, когда активно работает обогрев, потеря доходит до 30–40%. Не стоит забывать и о скорости зарядки: модели с однофазным зарядным устройством на 11 кВт пополняют энергию дольше, чем версии с 22 кВт, а разница между автомобилями разных типов ещё более заметна. Например, Dacia Spring принимает до 40 кВт от быстрой станции, тогда как Hyundai Ioniq 5 или Porsche Taycan с архитектурой 800 В могут набрать более 350 км хода примерно за полчаса.

Электрокары действительно имеют меньше расходников: у них нет ГРМ, свечей зажигания, сцепления и моторного масла, а тормозная система изнашивается медленнее благодаря рекуперации. Но вся эта экономия ничего не стоит, если батарея находится в плохом состоянии. Дешёвый подержанный электромобиль — это не просто низкая цена на витрине, а прежде всего результат диагностики аккумулятора.