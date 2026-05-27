Владельцы Nissan Qashqai рассказали о минусах авто

Nissan Qashqai второго поколения пользовался большой популярностью в РФ. Чтобы узнать, с какими проблемами сталкиваются владельцы этих машин, стоит изучить отзывы реальных владельцев.

Ключевой проблемой почти всех машин стала бесступенчатая трансмиссия. Один из автомобилистов рассказал, что его переднеприводный Qashqai начал дергаться при ускорении в диапазоне от 50 до 60 километров в час почти сразу после покупки. Вскоре толчки превратились в рывки, а через три месяца владелец потерял 200 тысяч рублей и изрядно потрепал нервы, после чего наконец расстался с машиной.

Никита, чей кроссовер прослужил ему три года, также столкнулся со схожим "недугом". Коробка передач то и дело содрогалась или издавала странный гул. Официальные дилеры списывали это на качество топлива и электронику, но к 55 тысячам километров пробега вариатор все же пришлось ремонтировать по гарантии. Отделка салона тоже не порадовала: обивка сидений и оплетка руля состарились через пару лет.

Еще одной проблемой стала сильная вибрация кузова. Борис жаловался, что даже на холостых оборотах машину неприятно трясло, а при переводе селектора в режим "драйв" дрожь усиливалась. Коробка передач не переходила в нейтральное положение на коротких стоянках, и водителю приходилось вручную переключать рычаг, чтобы успокоить мотор.

Другой экс-владелец "Кашкая" раскритиковал посредственную шумоизоляцию арок и конструктивные просчеты боковых стекол, на которых грязь скапливалась очень быстро, сообщает Lenta.ru.

Наконец, отдельным испытанием для водителей стало техобслуживание. Чтобы заменить салонный фильтр, приходилось разбирать половину передней панели, снимать педаль акселератора и моторчик печки, фиксируя все метки. Замена свечей зажигания напоминала хирургическую операцию с частичной разборкой двигателя, что делало гаражный ремонт практически невозможным.

