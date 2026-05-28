В РФ обновили список средних цен на автомобили для расчета утильсбора

Федеральная таможенная служба обновила перечень автомобилей с указанием моделей, модификаций и средних цен. Эти данные помогают сотрудникам ФТС определять размер утильсбора для автотехники, ввезенной из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Россию.

В документе, опубликованном на сайте Минпромторга, цены варьируются от 24,7 тысячи рублей за прицеп до 254,7 млн рублей за самосвал. Самый доступный легковой автомобиль - компактный хетчбэк Nissan March, который стоит 150,9 тыс. рублей. Среди дорогих моделей - представительский седан Rolls-Royce Phantom Extended за 73,6 млн рублей.

Таможенные органы активно используют эти данные для контроля платежей. В случае если декларанты пытаются занизить стоимость ввозимых товаров, ФТС может применять эти сведения для корректировки расчетов.

Стоит подчеркнуть, что упомянутый список появился впервые два года назад и обновляется каждые три месяца. На момент апреля 2024 года в нем находилось 3374 позиции, а сейчас их уже 7968.

