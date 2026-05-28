Назван топ-12 больших кроссоверов со скромным "аппетитом"

Журналисты портала Topspeed провели исследование и составили список из 12 больших кроссоверов, которые при этом отличаются низким расходом топлива. Современные технологии позволяют создавать комфортные габаритные автомобили, не увеличивая при этом затраты на заправку.

На первом месте в списке оказался Mazda CX-70 PHEV. Этот двухрядный SUV с вместительным багажником потребляет всего 3,8 литра топлива на 100 километров в гибридном режиме и 9 литров на бензине.

Второе место занимает еще одно детище японского бренда - Mazda CX-90 PHEV с семиместным салоном. В гибридном режиме автомобиль расходует 4,2 литра топлива на 100 километров, а на бензине - 9 литров.

Третьим в списке стал Kia Sorento Hybrid 2026 года выпуска. Просторный салон и удобные сиденья делают этот автомобиль привлекательным для семейных поездок. При расходе 6,4 литра на 100 километров для переднего привода и 6,9 литра для полного запас хода на одном баке достигает 1054 километров.

Четвертое и пятое места заняли Ford Explorer 2026 года и Hyundai Santa Fe Hybrid 2026 года соответственно.

В топ-12 также вошли Toyota Grand Highlander Hybrid 2026, Buick Enclave 2026, Honda Pilot 2026, Hyundai Palisade Blue Hybrid, Kia Telluride 2025, Volvo XC90 Recharge и Lexus TX 500h.

