Этот автомобиль из СССР оказался лучше многих иномарок своего времени

В народе его окрестили «зубилом» — из-за той самой хищной облицовки радиатора, напоминавшей птичий клюв. Официально модель именовалась «Спутник», а на экспорт уходила как Lada Samara, но суть не в названиях. Главное, что сделало ВАЗ-2108 уникальным среди советских машин, — отказ от прямого копирования западных образцов и реальная работа с инженерами Porsche. И это дало результат, о котором вспоминает журнал Motor.

Почти испанец, но решили иначе

Когда на ВАЗе задумали переднеприводник, FIAT активно сватал им в качестве донора свою модель Ritmo — ту самую, на базе которой испанцы делали SEAT Ronda. Идея была логичной: итальянцы давно сотрудничали с Волжским автозаводом. Однако от копирования отказались. И, как показало время, не прогадали.

Вместо этого к проекту подключили инженерное подразделение Porsche. Немцы помогали с главными узлами — от мотора до тормозов. Первый опытный образец собрали 31 декабря 1979 года, и он уже тогда выглядел почти как серийная машина. Для советского автопрома — редкая точность попадания.

Моторы: без слабых, но с одним спорным

Самую простую версию оснастили 1,1-литровым двигателем на 54 л.с. (индекс 21 081). Её признали неудачной ещё на испытаниях, но «Автоэкспорт» толкал машину на Запад — правда, спрос оказался мизерным. Делали такой мотор недолго.

Базовым же стал 1,3-литровый агрегат на 65 л.с. (76×71 мм). По тем временам — один из лидеров в классе, уступавший лишь 68-сильному Fiat Ritmo. А вот настоящим хитом оказалась 70-сильная версия объёмом 1,5 литра (21 083). Она со временем стала самой массовой и перекочевала на пятидверку 2109 и седан 21 099.

Коробка четырёхступка

Коробку передач разрабатывали тоже с Porsche и при участии ZF, которая отвечала за синхронизаторы. Хотели было унифицировать детали с классическими «Жигулями», но помешала компоновка: поперечное расположение двигателя требовало компактности. Мало кто помнит, но первые «восьмёрки» довольствовались четырьмя ступенями. Пятиступенчатая коробка появилась позже и поначалу шла как опция.

Как избавлялись от «клюва» и кто придумал «зубило»

Авторство фирменной «клювовидной» облицовки радиатора заводская история умалчивает. Зато именно из-за неё машина в профиль напоминала зубило — отсюда и народное прозвище.

Западные дилеры Lada, едва получив автомобили, первым делом демонтировали странный «клюв» и ставили обычные решётки. Вскоре так же поступил и сам завод. Тогда же удлинили передние крылья — появилось деление на «короткое крыло» и «длинное крыло» (второе считалось престижнее). Это был первый рестайлинг Samara.

Кстати, официальное имя «Спутник» продержалось недолго. Его быстро и без лишнего шума заменили на международно-благозвучное Samara.

Салон: низкая панель против высокой

На первых машинах стояла простая и логичная панель приборов. Интерьером ранняя «восьмёрка» слегка напоминала SEAT. Позже появилась «высокая панель» — массивнее и солиднее на вид. Но на деле новая конструкция почти сразу начинала скрипеть, греметь и пищать. Плюс ухудшился обдув боковых стёкол.

Народные умельцы штамповали прокладки и боролись с шумами. А «низкую панель» вспоминали с ностальгией вплоть до следующего рестайлинга — выхода семейства Samara-2.

Чемпион по кабриолетам среди советских машин

По числу версий с открытым верхом «восьмёрка» — абсолютный рекордсмен. Всего их насчитывалось около десятка. Некоторые делали штучно (например, чешскую Bohemia). Другие расходились вполне серьёзными тиражами.

В 1990 году для крупного дилера Scaldia-Volga в Бельгии построили кабриолет San Remo. Кузов рисовал тольяттинский дизайнер Владимир Ярцев. Под именем Lada Natacha с 1990 по 1996 год собрали 456 экземпляров.

Ещё больше — около 600 машин Lada Samara Fun — выпустила немецкая фирма Deutsche Lada. У них сохранялась передняя часть крыши, а тент крепили на пластиковой панели поверх кузова. В перестройку такие экземпляры отчаянные фанаты привозили в Россию.

А у нас, по эскизам дизайнера Владислава Пашко, сделали прототип с кузовом тарга — со съёмной средней частью крыши. Но дальше одного-двух опытников дело не пошло.

Спорт и безумие: 300 сил и мотор Porsche сзади

«Восьмёрка» стала главной советской раллийной машиной. Завод и частники строили множество форсированных версий. Но самые дикие экземпляры рождались в Литве и во Франции.

Вильнюсская фабрика транспортных средств (VFTS) под руководством легендарного гонщика Стасиса Брундзы сделала Lada Eva. От «восьмёрки» там остались лишь кое-какие внешние детали. Пространственный каркас, двигатель объёмом 1,9 л (блок от 2106) выдавал 300 л.с. и крутил задние колёса. Мотор стоял в базе за сиденьями.

Французы из фирмы Poch (они успешно торговали нашими машинами) построили Lada Samara T3. Внешне — «восьмёрка», но внутри полный привод и 3,6-литровый оппозитный двигатель Porsche. Максималка — 220 км/ч. В 1990—1993 годах эти монстры выступали в африканских ралли и выглядели достойно. Репутация «Лад» на Западе от такого безумия только выиграла.

Вот так, без копирования, с помощью немецких инженеров и щепоткой безумия от спортсменов получился автомобиль, который реально был круче многих зарубежных конкурентов. Даже если многие запомнили его только по пластмассовому салону и «клюву».