Эксперт озвучил подозрительно длинный список неисправностей Toyota Camry

Эксперт Зиновьев озвучил подозрительно длинный список неисправностей Toyota Camry.

Восьмое поколение Camry (индекс XV70) выпускали с 2017 до 2024 года. Официально у нас продавали до 2022-го, но на вторичке есть и более молодые машины – завезли по схеме параллельного импорта. Репутация у Camry прекрасная. Как и другие недешевые Тойоты, модель славится надежностью. Понятно, что возрастной износ различных систем неизбежен, и после 200 тысяч км, как ни крути, что-то будет ломаться. Но по крайней мере до 150 тысяч км дорогостоящих проблем быть не должно.

Нас интересует как раз этот период и поломки, скажем так, ранние и неожиданные. Машин с большими пробегами пока немного. Отметку 150 тысяч км разменяли только 24%, а из 200 тысяч выехали около 8%. Этого достаточно, дабы сделать все необходимые выводы. В их основе – отзывы многочисленных владельцев.

Заодно выясним, совпадают ли их ощущения с мнениями, высказанными в различных СМИ. Например, о том, что у моторов Camry не очень долговечны водяные помпы.

Основная масса подержанных Camry стоит сегодня 2-4 млн рублей. «После такси» с диким пробегом можно найти и за 1,5 млн.

Плюсы и минусы Toyota Camry XV70

Набор достоинств вполне предсказуем. Чаще всего владельцы отмечают надежность, хорошую динамику, высокий комфорт и удачно настроенную подвеску. Большой багажник (500 л) и продуманную эргономику почти не упоминают – видимо, считают это рядовыми базовыми качествами.

Недостатки тоже очевидные. Главный – низкий клиренс. Заявленные 155 мм при хорошей загрузке превращаются в 140-145 мм. В зимних дворах это создает нежелательные сложности – в сочетании с длинным передним свесом.

На втором месте – тонкое и мягкое ЛКП. На третьем – устаревшая и не особо шустрая мультимедийная система. Некоторые даже называют ее допотопной и примитивной.

Есть, конечно, и претензии к шумоизоляции. Кое-кому не нравится звучание «музыки», тогда как другие его хвалят.

Салон просторный во всех измерениях. Второй ряд почти столь же комфортен, как и первый.

Самые частые неисправности

Список проведенных до 100 тысяч км ремонтных работ на удивление обширен. И вызывает некоторые сомнения насчет надежности. Однако чуть ли не половина неисправностей приходится на два компонента, которые и возглавляют наш рейтинг.

1. Стойки передних амортизаторов

2. Опорные подшипники стоек

3. Генератор

4. АКП

5. Ролик натяжителя (двигатель)

6. Стойки задних амортизаторов

7. Ограничители дверей

8. Люфт водительского сиденья

Судя по всему, на половине дорестайлинговых машин передние стойки первичной комплектации не доживали до 100 тысяч км. Иногда выходили из строя даже на малых пробегах, 20-50 тыс. км, их без споров заменяли по гарантии – модернизированными. Схожие сроки службы наблюдались и у части опорных подшипников.

Генератор ломался не полностью, а только какой-нибудь отдельной частью: изнашивался ролик приводного ремня, либо обгонная муфта, либо подшипник.

Гидроавтоматы нередко начинают докучать подергиваниями после 100 тысяч км: сказывается износ фрикционов и втулок, засорение масляных каналов. Способствуют износу динамичные ускорения и локальные перегревы, тогда как штатный теплообменник, видимо, рассчитан на размеренную езду без пиковых нагрузок.

Указания на раннюю коррозию единичны. К ходовой части, за исключением амортизаторов, нареканий нет. Это же касается электрического и электронного оборудования – разовые сбои отдельных датчиков не в счет.

Некоторые владельцы жалуются на масложор после 120-150 тысяч км. Это, в общем, норма для многих моторов Тойоты – надо вовремя прочищать поршневые кольца и систему впуска, особенно у двигателей с комбинированным впрыском. А вот с пресловутой водяной помпой вроде бы все нормально – бывали замены до 100 тысяч км, но не более чем на одной машине из сотни.

И пока совсем нет жалоб на вариатор – с 2020 года с ним сочетался младший мотор 2.0. Наверное, просто малы пробеги и не пришло время.

С амортизаторами производитель явно промахнулся – даже на корявых дорогах они, по идее, должны выдерживать дольше. Все остальное у Camry , в общем, хорошо или отлично – если сравнивать с конкурентами других марок.

Смущает, что в отзывах владельцев почти не встречается «проехал 200 тысяч, менял только расходники». Хоть что-нибудь по мелочи, да ломалось. Но на общем фоне «восьмая» Camry по-прежнему одна из самых надежных машин в своем ценовом сегменте.