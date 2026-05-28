Эксперт назвал пять основных причин, почему двигатель «ест» масло

«Автодом» рассекретил топ-5 причин масложора современных двигателей. Самые частые причины повышенного расхода моторного масла — потеря эластичности уплотнителей и износ цилиндро-поршневой группы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сергей Плетнев, директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом».

По словам специалиста, потеря герметичности резиновых компонентов (сальников, прокладок) ведет к внешним утечкам масла. Проблема решается их заменой.

Вторая распространенная причина характерна для машин с большим пробегом: из-за изменения геометрии цилиндра увеличивается зазор между стенкой и поршневыми кольцами. Это вызывает утечку масла, а затем — коксование колец и повреждение стенок цилиндра.

Третьим фактором эксперт называет неисправность системы вентиляции картерных газов. При поломке масло не возвращается в картер, а попадает во впуск и камеру сгорания, где сгорает вместе с топливом.

Четвертая возможная причина — неисправность турбонагнетателя, когда из-за нарушения оттока масла часть его попадает в турбину, а оттуда — в выхлоп или впускной коллектор.

Пятая причина кроется в выборе масла: использование жидкостей, не одобренных производителем (с неподходящей вязкостью или допусками), ведет к повышенному «аппетиту» двигателя.