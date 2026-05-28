Как "дачный режим" убивает автомобиль

Летняя эксплуатация автомобиля многим кажется простой и безопасной, однако именно в сезон поездок на дачу машина часто сталкивается с повышенными нагрузками. Перегруженный багажник, пыльные грунтовые дороги, затяжные пробки и постоянный режим "разгон - торможение" создают для автомобиля условия, сравнимые с тяжелой эксплуатацией зимой. В первую очередь это отражается на состоянии масла, подвески и тормозной системы. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

Одна из самых распространенных проблем - перегруз автомобиля. Во время дачного сезона водители перевозят стройматериалы, инструменты, рассаду, бытовую технику и большое количество вещей, из-за чего нагрузка на двигатель и трансмиссию существенно возрастает. Особенно тяжело автомобилю приходится в плотном потоке, при движении в гору и во время обгонов. В таких условиях моторное масло быстрее перегревается и теряет свои защитные свойства, а значит интервал его эффективной работы сокращается.

Серьезное влияние оказывает и пыль, которой летом особенно много на проселочных дорогах и грунтовках. Воздушный фильтр загрязняется значительно быстрее обычного, двигатель начинает получать меньше воздуха, увеличивается расход топлива и растет нагрузка на силовой агрегат. Кроме того, мелкие частицы пыли способны ускорять износ внутренних элементов двигателя, поэтому после активных поездок за город важно уделять внимание состоянию фильтров и не откладывать диагностику до планового обслуживания.

Не менее серьезную нагрузку испытывает подвеска. Дополнительный вес в салоне и багажнике увеличивает давление на амортизаторы, пружины, сайлентблоки и ступичные подшипники. Если к этому добавляются плохие дороги, ямы и грунтовое покрытие, износ элементов ходовой части ускоряется в несколько раз. Со временем автомобиль начинает хуже держать дорогу, сильнее раскачиваться и менее стабильно вести себя на скорости.

Тормозная система также работает в более тяжелом режиме. При полной загрузке автомобилю требуется больше усилий для остановки, а постоянные пробки приводят к перегреву колодок и тормозных дисков. Из-за этого детали изнашиваются быстрее, а эффективность торможения может снижаться, особенно во время длительных поездок по трассе с последующим движением в плотном городском потоке.

Чтобы снизить нагрузку на автомобиль в дачный сезон, важно соблюдать допустимую массу загрузки, контролировать давление в шинах, своевременно менять масло и фильтры, а также регулярно проверять состояние подвески и тормозов. Даже привычные поездки за город могут стать серьезным испытанием для машины, если не учитывать особенности такой эксплуатации, - отметил эксперт.