Subaru почти сравнялась с Toyota по надежности авто

Автомобили Toyota и Subaru давно соперничают по надёжности, и новое исследование американского агентства Consumer Reports помогло внести ясность в этот вопрос. Эксперты изучили данные о поломках и обслуживании машин, выпущенных с 2000 года, чтобы определить, какой бренд реже беспокоит владельцев серьёзными проблемами. Лидером по качеству оказалась продукция японской компании Toyota – среднегодовая стоимость ремонта её автомобилей составляет около 419 долларов.

© Toyota

Для Subaru этот показатель заметно выше – примерно 607 долларов, что почти в полтора раза больше, чем у основного конкурента. Специалисты отмечают, что модели Toyota в целом демонстрируют большую надёжность как силовых агрегатов, так и электроники, что позволяет реже посещать сервисы. Однако Subaru не уступает в безопасности и полноприводных характеристиках, сохраняя достаточный уровень качества, но уступая в части ремонтопригодности.

Любопытно, что некоторые модели вроде Subaru Outback и Forester всё же получили неплохие отзывы за долговечность двигателей, хотя регулярные утечки масла стали типичным для этой марки минусом. У Toyota же частые неисправности связаны в основном с тормозной системой и редкими случаями выхода из строя автоматических коробок передач на старых версиях. В целом потребителям, которые ищут автомобиль на долгие годы без крупных вложений, чаще советуют рассматривать именно Toyota.