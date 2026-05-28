Владельцы Changan CS95 назвали главные проблемы китайского кроссовера

Changan CS95 один из популярных SUV марки и пользуется спросом в том числе и на вторичном рынке. У кроссовера есть свои как плюсы и минусы. Lenta.ru подробно изучила отзывы реальных владельцев и выяснила, какие проблемы встречаются с машиной чаще всего.

Некоторые владельцы жалуются на крены в поворотах и недостаточно резкий разгон. Также пользователи отмечают нехватку удобных отсеков и органайзеров в салоне.

Один из водителей рассказал о слабом аккумуляторе, из-за которого при разрядке начинают хаотично работать дворники и мигать индикаторы.

Другие владельцы столкнулись с проблемами электроники, течью антифриза, некорректной работой камеры заднего вида зимой и рывками коробки передач. Отдельно россияне отмечают самопроизвольное срабатывание системы экстренного торможения.

Особенно затратной проблемой стала тормозная система. Пользователи жалуются на быстрый износ колодок и дисков, а также на дорогие оригинальные запчасти.

