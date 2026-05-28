Как избежать провокации на взятку на дороге

Юрист Смирнов: попытка "договориться" с гаишником часто заканчивается уголовным делом. Если водитель воспримет намёк инспектора ДПС на взятку как руководство к действию, это может обернуться для него уголовным делом. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Сергей Смирнов.

«Если сотрудник ДПС своими действиями, поведением намекает на то, что может закрыть глаза на совершенное водителем правонарушение, тут совет один простой: ни в коем случае не предлагать денежные средства за то, чтобы вопрос был закрыт. Потому что, как правило, это как раз закончится обвинением во взяточничестве», — сообщил юрист.

По его словам, если водитель попытается «решить вопрос» с инспектором или согласится на неформальную договорённость, последствия могут быть куда серьёзнее административного штрафа или лишения прав — вплоть до уголовной ответственности с реальным лишением свободы. Специалист призывает категорически отвергать подобные предложения и не инициировать их самому. Любые действия следует совершать исключительно в соответствии с законодательством.

При возникновении сомнений в собственной вине или при выявлении процессуальных ошибок водителю необходимо на это реагировать и добиваться справедливости. Если имеются законные поводы (например, нарушения процедуры), стоит требовать прекращения производства по делу.