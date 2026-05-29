Россиянам объяснили риски для машины от летних поездок на дачу

Регулярные поездки на дачу летом вредят автомобилю, который в этот период работает с повышенной нагрузкой, заявил автоэксперт компании Tamashi Константин Ожогин «Российской газете».

© Lenta.ru

Переполненный багажник, грунтовые дороги, пробки и частые разгоны с торможениями создают для машины условия, которые сопоставимы с зимними по сложности. Все это отражается, прежде всего, на моторном масле, подвеске и тормозной системе.

Главная проблема — перегруз. В сезон загородных работ водители возят не только сумки и рассаду, но и стройматериалы, инструменты, мебель и бытовую технику. Масса автомобиля растет, двигателю и трансмиссии приходится сложнее, особенно на подъемах, при обгонах и в плотном потоке. Масло перегревается, теряет защитные свойства, и интервал его замены сокращается.

Пыль грунтовых дорог гораздо быстрее, чем в городе, забивает воздушный фильтр. Из-за этого мотор начинает испытывать нехватку воздуха, возрастает расход топлива, нагрузка на силовой агрегат. Мелкие частицы пыли ускоряют износ внутренних деталей двигателя. Поэтому после активных поездок за город Ожогин советует не откладывать проверку фильтров до планового технического обслуживания.

Дополнительный вес пассажиров и груза увеличивает давление на амортизаторы, пружины, сайлентблоки и ступичные подшипники. Если маршрут проходит по разбитым дорогам и ямам, износ ходовой части ускоряется в разы. Машина начинает хуже держать дорогу, сильнее раскачивается и теряет стабильность на скорости.

Тормозная система в перегруженном автомобиле также вынуждена работать с увеличенной нагрузкой. Для остановки требуется больше усилий, а частые торможения в пробках ведут к перегреву колодок и тормозных дисков. Это снижает эффективность замедления и ускоряет износ деталей, особенно при сочетании трассовых скоростей и городских заторов.

«Чтобы снизить нагрузку на автомобиль в дачный сезон, важно соблюдать допустимую массу загрузки, контролировать давление в шинах, своевременно менять масло и фильтры, а также регулярно проверять состояние подвески и тормозов. Даже привычные поездки за город могут стать серьезным испытанием для машины, если не учитывать особенности такой эксплуатации», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что в России предложили ввести новый дорожный знак. Министерство транспорта РФ до конца 2026 года намерено утвердить знак, обозначающий места стоянки для многодетных семей.