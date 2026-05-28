Производство автомобилей в Британии упало

В апреле британская автомобильная промышленность вновь продемонстрировала сокращение объемов производства. Общий выпуск машин уменьшился на 1,2% по сравнению с прошлым годом, составив 58 513 единиц. Внутренний рынок оказался основным фактором спада, тогда как экспортные поставки незначительно выросли. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Согласно данным Ассоциации производителей и продавцов автомобилей (SMMT), для британских покупателей было выпущено 13 835 автомобилей, что на 7% меньше, чем год назад. В то же время экспорт вырос на 0,8% до 44 678 машин, благодаря чему доля экспортной продукции увеличилась с 74,9% до 76,4%.

Выпуск легковых автомобилей сократился на 0,7% до 56 135 штук, а коммерческого транспорта – на 11% до 2378 единиц. Основным экспортным рынком остается Европейский союз, на долю которого пришлось 53% всех поставок; туда отгрузки выросли на 6,9% до 23 103 машин.

Глава SMMT Майк Хоуз отметил, что производство стабилизируется, но на пониженном уровне. По его словам, отрасль по-прежнему сталкивается с высокой стоимостью энергии, торговой неопределенностью и рисками, связанными с ужесточением правил происхождения товаров в следующем году.

За первые четыре месяца 2025 года совокупный выпуск упал на 11% до 266 601 автомобиля. Британские заводы все сильнее зависят от экспортных заказов, но их запас прочности сокращается.