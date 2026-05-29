Green NCAP сравнил популярные новинки по выбросам за весь жизненный цикл

Современные автомобили существенно различаются по своему реальному воздействию на окружающую среду, даже если они формально относятся к классам с низким уровнем выбросов. Об этом свидетельствуют результаты независимых испытаний, проведённых по методологии Green NCAP. Эксперты оценили экологическую эффективность нескольких популярных моделей, включая как электромобили, так и машины с двигателями внутреннего сгорания. Данные исследования были опубликованы на портале tarantas.news.

© соцсети

Оказалось, что даже среди машин, заявленных как экологически чистые, есть значительные расхождения в углеродном следе. В частности, эксперты обратили внимание на разницу в энергоэффективности и выбросах вредных веществ у разных типов силовых установок. Электромобили, как правило, демонстрируют нулевые выбросы в процессе эксплуатации, однако их общий экологический след зависит от источника электроэнергии.

Специалисты подчеркивают, что при выборе автомобиля стоит учитывать полный жизненный цикл транспортного средства, включая добычу ресурсов, производство и утилизацию. В тестах Green NCAP учитывались как выхлопные газы, так и расход энергии на производство. Результаты показали, что некоторые модели с традиционными двигателями при определённых условиях могут быть более эффективными, чем их электрические аналоги.