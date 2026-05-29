Достоин ли Hongqi HQ9 звания премиального

HQ9 органично вписался в линейку марки Hongqi, которая почти всю свою историю выпускает правительственные лимузины. На статус полноценного люкса он не претендует, выступая сегментом ниже, а его форм-фактор уже нельзя назвать особо выдающимся, ведь таких минивэнов для бизнеса в Китае выпускается с полтора десятка. «Лента.ру» протестировала автомобиль, чтобы понять, стоит ли ждать от него настоящего комфорта.

Российский рынок охотно перенял у Китая тренд на смену формата представительских машин: теперь все чаще вместо классических седанов выбирают микроавтобусы, которые теперь стало модно называть «бизнесвэны». Предложений в сегменте много, конкуренция острая, и если седаны Hongqi H5 корпоративные парки и такси «распробовали» и берут вполне активно, то HQ9 на дорогах попадается редко. Все же живы у наших представителей бизнеса воспоминания о Toyota Alphard, да и конкуренты могут предложить более выгодные цены при схожих потребительских свойствах.

Страна-производитель: Китай Привод: передний Двигатель: бензиновый, 4 цилиндра, 245 лошадиных сил Коробка передач: автомат, 8 диапазонов Количество мест: 7 Максимальная скорость: 200 километров в час

У марки Hongqi есть фирменное лицо — решетка радиатора с вертикальными хромированными планками и маскотом в виде стилизованного красного знамени. У китайских марок единство стиля в рамках одного бренда встречается нечасто, так что запишем модели в плюс. Странновато на большом респектабельном автомобиле выглядит спойлер над задним стеклом — атрибут явно из другого мира, но на фоне практически идентичных дизайнерских решений в сегменте это выглядит как попытка хоть как-то выделиться.

А вот колеса размерности 225/55 R18 мы приветствуем. На массивном кузове длиной 5222 миллиметра они выглядят откровенно маленькими и восприятие машины несколько портят, зато на высоком профиле мягче ход и меньше шансов повредить шину. Последнее особенно важно при отсутствии запасного колеса (место для него не предусмотрено в принципе). И это тоже одна «добрая» традиция, вызывающая ощутимую тряску у всех потенциальных покупателей не только «Хончи», но и многих других китайских автомобилей. Мало приятного оказаться на ночной дороге с разорванной покрышкой, имея в качестве шиномонтажного арсенала компрессор и баллон с герметиком.

Через узенький проем подкапотного пространства обслуживать агрегаты не очень удобно. Впрочем, на период гарантии это проблема дилера, а горловина бачка для омывающей жидкости всегда в доступе. «Турбочетверка» 2.0 мощностью 245 л. с. применяется и на других моделях Hongqi, а минивэн снаряженной массой 2,5 тонны она тянет уверенно и с 8-диапазонным гидроавтоматом работает слаженно. Переключения мягкие и своевременные, тяга не фантастическая, но достаточная.

Впрочем, шустрить и ездить в режиме «газ в пол» на HQ9 вряд ли кто-то будет. Возможности машины ее статусу соответствуют, но, конечно, в нашем климате хотелось бы иметь полный привод. Китайские вэны могут похвастать им только в гибридных и чисто электрических версиях. Переднеприводный Hongqi — тоже гибрид, но с приставкой «микро». Стартер-генератор на 48 В ездить на электричестве не позволяет, лишь слегка помогает при старте с места и в работе системы «старт-стоп». На практике это означает пару пипеток сэкономленного бензина.

Подвеска независимая спереди и сзади. Как и положено в подобной машине, заточена она на комфорт пассажиров. Крены у огромного вэна будут по определению, тут вряд ли можно сотворить чудо, Хотя на рулежку пенять не станем, управляемость у «девятки» понятная и надежная — опять же если не загонять ее в неподобающие условия.

Уровень шумоизоляции зависит от комплектации. В версии «Бизнес» дополнительно установлены акустические стекла передних и задних дверей. От звуков внешнего мира они отрешают отменно. Нет вопросов и к обработке колесных арок, с которой у иных премиальных китайцев бывают проблемы. В базовой комплектации «Делюкс», которую коротко тоже удалось опробовать, ненамного шумнее — все благодаря функции активного шумоподавления, которая работает на основе аудиосистемы.

По высоте посадки Hongqi HQ9 обставляет иные рамные внедорожники: в потоке видишь все на несколько машин вперед, а это безопасность. Сиденье водителя — с обогревом, вентиляцией и неплохим профилем. Правда, быстро видишь аргументы доплатить за старшую из двух комплектаций: регулировка поясничного упора по высоте и обогрев руля появляются только в ней. Обогрева ветрового стекла и форсунок омывателя нет в принципе, а ведь это те функции, ради которых россияне готовы пойти на компромисс, выбрав автомобиль конкурента, который не так громко заявляет о своей исключительности, как Hongqi.

С эргономикой тоже не все ладно. На цифровой приборке основная площадь отдана второстепенной информации — тем самым мультфильмам, тогда как спидометр задвинут в самый угол. Сенсорными клавишами на руле сложно пользоваться на ощупь. Мультимедийка с огромным экраном 16,2 дюйма — с примитивной графикой и отсутствием базовых протоколов синхронизации со смартфоном. Выручает высоко расположенная площадка под телефон: включенный навигатор видно отлично. Создается впечатление, что китайцы, работая над водительским местом, просто позабыли, от кого зависит комфорт и безопасность людей, которые едут сзади.

Управление климат-контролем клавишное — вот за это спасибо.

Капитанские кресла второго ряда по комфорту превосходят передние. Все то же самое плюс массаж, а в топовой комплектации будет даже функция «горячие камни». Третий ряд формально рассчитан на троих, но лучше тут устроиться вдвоем, откинув центральный подлокотник. Кстати, садиться лучше в уже прогретую машину: обогрев сидений экономклассу не положен. Сколько места останется для ног, зависит от сидящих во втором ряду, но, впрочем, тесно не будет при любом положении, если пассажиры — не игроки баскетбольного ЦСКА. А вот багажник расстраивает: если третий ряд сдвинуть максимально назад, для вещей останется самый мизер места. Конечно же, об использовании автомобиля в качестве дачно-строительного речи быть не может, и дело тут не в статусе, а в минимальных возможностях трансформации салона. Разумеется, электроприводы есть и у сдвижных, и у багажной двери.

Hongqi HQ9 в начальном уровне оснащения стоит 6,65 миллиона рублей, а топовый вариант потянет на 7,35 миллиона. Помимо уже упомянутых опций, он получает беспроводную зарядку и шторки на втором ряду, систему автоматического управления дальним светом, сдвижной подлокотник с электроприводом. Из конкурентов — GAC M8 за 6,25-8 миллионов рублей и гибрид Voyah Dream, за которые из наличия просят от 6,5 миллиона. Неудивительно, что в столичном трафике последний мелькает чаще всех конкурентов, вместе взятых.