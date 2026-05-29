Какие предметы нельзя оставлять в салоне автомобиля

Многие автовладельцы привыкли хранить в салоне машины самые разные предметы, не задумываясь о потенциальных угрозах. Между тем обилие вещей — гаджетов, бумаг и прочих объектов — заметно повышает вероятность того, что автомобиль привлечет внимание злоумышленников, сообщает Общественная Служба Новостей.

Дело в том, что салон автомобиля хорошо просматривается снаружи — в том числе потенциальными грабителями. При этом ценность предмета с точки зрения вора может не совпадать с оценкой его владельца. Эксперты рассказали, что нельзя оставлять в салоне автомобиля.

Документы и ценные вещи. Оставляя в машине документы, вы рискуете столкнуться с бюрократическими сложностями, а в отдельных случаях — с угрозой утечки персональных данных. Покидая авто, обязательно забирайте с собой паспорт, водительское удостоверение, страховой полис, банковские карты и прочие важные бумаги.

Электронные устройства. Такие предметы, как смартфон, планшет, ноутбук, внешний аккумулятор и другие гаджеты, подвержены перегреву в салоне автомобиля. Из‑за воздействия солнечных лучей их батареи могут терять емкость или даже взрываться. Преступники нередко идут на повреждение стекол ради сравнительно недорогих устройств. Кроме того, даже оставленный на виду зарядный кабель может навести воров на мысль, что где‑то поблизости спрятан гаджет. Поэтому лучше не оставлять ничего, что намекает на наличие электроники.

Деньги и платежные средства. Наличные и банковские карты — одна из главных целей грабителей. Даже небольшая сумма в подстаканнике способна привлечь нежелательное внимание. Чтобы снизить риски, не оставляйте деньги на видном месте и регулярно наводите порядок в салоне: захламленность может спровоцировать злоумышленников на попытку взлома.

Продукты питания и напитки. В жаркую погоду еда быстро портится, провоцируя появление неприятных запахов и плесени. Более того, пластиковые бутылки с жидкостями могут деформироваться или даже взорваться под прямыми солнечными лучами. Для профилактики таких ситуаций держите в машине переносной мусорный пакет и убирайте остатки еды и напитков после каждой поездки. Не оставляйте бутылку воды на солнце дольше 30 минут.

Аэрозоли и легковоспламеняющиеся вещества. Температура в салоне припаркованного автомобиля может превышать 50 градусов, что крайне опасно для различных баллончиков: дезодорантов, освежителей воздуха, лаков для волос и т. д. Риску подвержены также зажигалки, дезинфицирующие спреи, антифризы, омывающие жидкости и прочая автохимия. Храните подобные предметы дома либо в багажнике, а для часто используемых средств бытовой химии приобретите огнеупорный органайзер.

Лекарственные препараты. Перепады температур и высокая влажность негативно влияют на свойства медикаментов: некоторые из них теряют эффективность, а отдельные — становятся токсичными. Ампулы и инсулиновые шприцы могут трескаться на морозе, а таблетки и витамины — портиться в обычных упаковках. Если вы постоянно принимаете лекарства, носите необходимый минимум с собой в компактной аптечке. Перед дальней дорогой убедитесь, что все нужные препараты находятся при вас, а не в машине. Для термочувствительных средств (например, инсулина) используйте специальные сумки‑холодильники.

Домашние животные. Даже кратковременное пребывание животного в закрытой машине может быть смертельно опасным. В летний зной летальный исход возможен уже через 5 15 минут, зимой же за аналогичный период питомец рискует переохладиться. Вне зависимости от погоды оставлять животных в автомобиле без присмотра категорически запрещено.

Предметы с персональными данными. Забытые вещи, содержащие информацию о владельце, — бейджи, рабочая одежда, сумки с логотипами компаний — могут подсказать злоумышленникам, где вы работаете и когда отсутствуете дома. Убирайте или маскируйте любые объекты с личными данными, а для рабочей формы используйте непрозрачные сумки.

Эксперты рекомендовали проводить еженедельную ревизию салона, проверяя, не остались ли забытые предметы, для хранения вещей использовать термосумки или плотные органайзеры. Также следует установить видеорегистратор — он поможет зафиксировать обстоятельства происшествия в случае кражи.

