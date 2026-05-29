Большинство проблем с головкой блока цилиндров – не приговор

Эксперт Хлебушкин рассказал к чему приводят неисправности в ГБЦ и как с ними бороться.

Представьте двигатель автомобиля как живой организм. Если блок цилиндров – его торс, коленвал – позвоночник, поршни – мышцы, то головка блока цилиндров (ГБЦ) – настоящее сердце этой механической системы.

Без нее мотору никак: это часть камеры сгорания и дом для газораспределительного механизма, каналов системы охлаждения, подачи воздуха и отвода выхлопных газов.

Почти любые неисправности в ГБЦ могут привести к снижению мощности, повышенному расходу топлива, перегреву двигателя или даже полной потере его работоспособности.

Сейчас абсолютное большинство легковых ГБЦ алюминиевые. Они легче чугунных и лучше отводят тепло, но нежнее – мягче, хуже держат резьбу и более склонны к деформациям при перегреве. В них обычно запрессованы чугунные или стальные седла клапанов и направляющие втулки клапанов из чугуна, бронзы, металлокерамики. Цельночугунные ГБЦ бывают и без втулок.

Самая распространенная «ресурсная» проблема – износ клапанного механизма ГБЦ. Он может случиться просто при большом пробеге, который сокращают использование некачественного масла, усиленное нагарообразование, неправильные тепловые зазоры клапанов или работа на газовом топливе.