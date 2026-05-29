Седаны снова в моде: чем вызвана популярность четырехдверного кузова

После нескольких лет доминирования кроссоверов и электрокаров на глобальном рынке наблюдается неожиданный поворот. Тенденция к росту интереса к седанам стремительно набирает обороты. Но что стоит за этим внезапным сдвигом в предпочтениях и как долго он продлится?

Последние 5-10 лет на рынке автомобиле два тренда: шумиха вокруг электрокаров и переориентация с седанов на кроссоверы. Последние стали популярны благодаря своей практичности и универсальности. Однако новое поколение автовладельцев начинает видеть в седанах нечто новое и свежее. Плюс - экономия топлива.

В России ситуация немного отличается. В начале весны этого года 75% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в стране пришлись на кроссоверы и внедорожники.

Однако возрожденный отечественный бренд Volga, по мнению "Автовзгляда", может изменить ситуацию.

Среди тех, кто никогда не отправлял седаны на задворки модельной линейки, выделяется Toyota. Японский автогигант сумел за первый квартал 2026 года реализовать в США столько Camry, что даже RAV4 оказался позади.

Однако не стоит ожидать, что седаны полностью вернут себе утраченные позиции. По данным на 2015 год, их доля на рынке составляла почти 40%, а в 2026 году она снизилась до 15%. Впрочем, мир цикличен, и автомобильная индустрия не исключение.

