Эксперт Архипов рассказал, как восстановить авто после частичного подтопления
Затяжные дожди, глубокие лужи и паводки - это не просто неприятность для водителя. Вода может попасть в электропроводку, разъемы, блоки управления, воздухозаборник, салон, тормозные механизмы, ступичные подшипники и трансмиссионные агрегаты. При этом последствия часто проявляются не сразу: машина может завестись и несколько дней работать нормально, а затем появляются ошибки по электронике, рывки двигателя, запотевание салона, запах сырости или коррозия контактов. Руководитель сервисного направления "Рольф" Никита Архипов рассказал "Российской газете", как восстановить автомобиль после затяжных дождей.
Первое, что нужно сделать, - оценить уровень подтопления. Если вода была ниже порогов, чаще всего страдают тормоза, подвеска, ступичные подшипники, элементы выхлопной системы, нижние разъемы и датчики. Если вода дошла до порогов или попала в салон, под угрозой уже проводка, блоки комфорта, ковролин, шумоизоляция, разъемы под сиденьями и элементы систем безопасности. Если вода была выше сидений, панели приборов или капота, это критический случай: возможны повреждения ЭБУ двигателя, ABS/ESP, мультимедийной системы, подушек безопасности, а также попадание воды в двигатель, коробку передач и топливную систему.
Главное правило: если вода могла дойти до воздухозаборника, двигатель запускать нельзя до проверки. Вода не сжимается, и при попадании в цилиндры попытка запуска может привести к гидроудару - с погнутыми шатунами, поврежденными поршнями, трещинами в блоке и другими серьезными последствиями.
Перед запуском нужно проверить воздушный фильтр, корпус фильтра, патрубки впуска, дроссельный узел, интеркулер на турбированных моторах и наличие воды во впускном коллекторе. Если фильтр мокрый, деформированный или в корпусе есть следы воды, запускать мотор нельзя. Нужно разбирать и сушить впуск, а при подозрении на воду в цилиндрах - выкручивать свечи или форсунки и удалять влагу до первого запуска.
После подтопления обязательно проверяют моторное масло. Насторожить должны эмульсия на щупе или крышке маслозаливной горловины, мутный серо-бежевый цвет, резкое повышение уровня, капли воды на щупе или нехарактерный запах. Даже если явной эмульсии нет, но автомобиль долго стоял в воде, масло и фильтр лучше заменить: это дешевле, чем ремонт двигателя.
Вода может попасть не только в двигатель, но и в коробку передач, раздатку, редукторы и мосты. У этих агрегатов есть сапуны - вентиляционные отверстия для выравнивания давления. Если горячий агрегат резко оказался в холодной воде, внутрь может "подсосать" влагу. Мутное, светлое, пенистое масло или следы воды - повод для замены. С автоматической коробкой особенно важно прекратить эксплуатацию до диагностики: вода в ATF опасна для фрикционов, гидроблока, соленоидов и подшипников.
Отдельная зона риска - электрика. Вода приводит к окислению контактов, коррозии дорожек плат, повышению сопротивления в цепях, ложным сигналам датчиков и сбоям связи между блоками. Проверять нужно блок управления двигателем, ABS/ESP, блок комфорта, монтажный блок предохранителей, реле, силовые контакты, разъёмы под сиденьями, проводку в порогах, жгуты в районе пола, генератор и стартер.
Типичная ошибка - просушить коврики и считать проблему решенной. Если вода попала в салон, влага остается под ковролином, в шумоизоляции и жгутах проводки. Правильная сушка - это снятие ковриков, демонтаж сидений при серьезном намокании, подъём ковролина, просушка металла пола, проверка разъёмов, обработка очагов коррозии и антибактериальная обработка.
Тормоза после воды тоже требуют внимания. После глубоких луж эффективность торможения может временно снизиться, а если машина стояла в воде, суппорты могут начать подклинивать: направляющие окисляются, смазка вымывается, колодки ходят туго. Нужно проверить диски, колодки, направляющие суппортов, пыльники, тросы ручника, барабанные механизмы, тормозные шланги и работу ABS.
Вода с грязью действует как абразив и для подвески. Она попадает в пыльники ШРУСов, шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и ступичных узлов. После подтопления должны насторожить гул ступицы, щелчки при повороте, люфт, скрипы, стуки на неровностях, вибрация и увод автомобиля в сторону.
Если автомобиль заглох в воде, повторно запускать его нельзя. Нужно выключить зажигание, переместить машину в безопасное место - лучше эвакуатором - и только после этого проверять впуск, воздушный фильтр, масло, свечи или форсунки. Попытка "ещё раз завести" может превратить профилактику в капитальный ремонт двигателя, - отметил специалист.