Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

В 2026 году в России снизилось количество автомобильных краж. Об этом сообщили представители крупных страховых компаний, не раскрывая точных цифр, но указав самые угоняемые модели и места преступлений.

В то же время на рынке автоугонов появился новый тренд: преступники все чаще обращают внимание на премиальные внедорожники и старые иномарки. Лидерами по угонам в люксовом сегменте стали Lexus LX570 и Tank 500. Спрос на японские автомобили объясняется дефицитом запчастей и сложностями с параллельным импортом, что делает их выгодными для перепродажи, сообщили представители страховых компаний.

Китайские массовые бренды пока не пользуются популярностью у угонщиков из-за низкой ликвидности запчастей. Однако аналитики предупреждают: рост цен на оптику и кузовные детали для таких моделей, как Haval и Chery, может привести к увеличению краж и в этом сегменте.

Основные места преступлений - дворы жилых домов ночью и стоянки торговых центров днем. Больше всего происшествий происходит в Москве и Санкт-Петербурге.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин высказал мнение, что статистика страховых компаний не дает полноты картины о реальном положении дел. По его словам, данные, которые они предоставляют, основаны только на тех случаях, когда машины застрахованы по полису каско.

Шапарин подчеркнул в разговоре с Autonews, что наиболее часто угоняют автомобили марки Lada. На втором месте по популярности у угонщиков находятся Ford Focus и Hyundai Solaris. При этом, как отметил эксперт, речь идет о массовом сегменте автомобилей, который практически не страхуется по каско.

