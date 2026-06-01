Какие новые машины появятся в России этим летом: чем удивят автокомпании

Активность автокомпаний на рынке в летние месяцы традиционно снижается. Сказывается сезон отпусков: россияне переключаются в это время на другие аспекты жизни - дачные поездки, отдых на море, путешествия и так далее. В то же время в этом году отечественные автолюбители без новинок не останутся.

Обозреватель портала "Китайские автомобили" Денис Бобылев рассказал "Российской газете", что автопроизводители чаще приурочивают выход машин к более активным периодам - весне, осени или началу года, когда рынок более восприимчив к новинкам. В то же время в этом году именно в летние месяцы на российском рынке состоится дебют новых потенциальных бестселлеров, многие из которых - от отечественных брендов.

"Речь, прежде всего, о таких новинках, как Tenet A8, Esteo MX", - отметил Бобылев.

Седан с индексом A8 будет представлять собой локализованную версию автомобиля Chery Arrizo 8, предположительно, в более современной модификации Pro. В свою очередь, Esteo MX - это дебютная модель нового российского бренда, представляющая из себя рестайлинговый вариант Exeed TXL.

Особый интерес у россиян вызывает также анонсированный дебют новинок бренда Tenet Plus. Холдинг "АГР" совместно с китайской компанией Defetoo планируют локализовать и начать продажи трех кроссоверов: L4, L6 и L8, основанных на суббренде Lepas группы Chery. Начальной моделью, соответственно, станет Tenet Plus L4 - SUV-B, по габаритам сопоставимый с Chery Tiggo 4 и Tenet T4. Выше в иерархии должен расположиться Tenet Plus L6, соразмерный Lepas L6 и Lepas L8 - аналог Lepas L8.

Добавим к этом списку компактный кроссовер Jeland J6, который уже начали выпускать на заводе "АГР" в Шушарах. Модель J6 - это, по сути, Jaecoo J6, продажи которого стартовали в марте. Дилерская сеть созвучного бренда, само собой, прилагается. География присутствия охватит более 175 центров в 95 городах России - от Калининграда до Владивостока.

"Новинки китайских брендов также будут, правда, не в таком количестве. Ими станут GAC S9, Deepal S07 и Changan Eado Plus. Новинок планируется немало. При этом часть из них представляет сегмент электромобилей и гибридов", - добавляет Бобылев.

Уточним здесь, что GAC S9 - это флагманский кроссовер с гибридной установкой. Можно ждать решений премиального уровня, включая адаптивную подвеску и комплекс электронных телохранителей ADAS. Deepal S07 - это среднеразмерный гибридный кроссовер, сборка которого налажена на калининградском заводе "Автотор". Что же касается Changan Eado Plus, фактически это обновленный Changan Lamore (Uni-L). Такая машина должна заинтересовать тех, кто ищет среднеразмерный седан, сочетающий относительно доступную цену с щедрым оснащением.

Директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов назвал и другие ближайшие автопремьеры.

"Среди интересных премьер - Volga K50, Zeekr 8X, Voyah Taishan и новый Li Auto L9. Отдельно следим за новыми моделями, которые могут быть интересны в рамках параллельного импорта. Среди них - также компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ", - заявил специалист в беседе с "РГ".

Отдельно можно сказать о планах возрожденного бренда Volga. К дилерам прибудут практически одновременно седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Как уточнил "Российской газете" эксперт Максим Кадаков, продажи всего авто стартуют 19 июня 2026 года. Цены уже известны, и, что примечательно, все три модели Volga предложат на старте продаж дешевле, чем близкородственные автомобили Geely.

В гамме ближайших премьер российских автобрендов следует выделить также скорую премьеру обновленного кроссовера Evolute i-Sky. Представитель пресс-службы отечественной марки подтвердил "РГ", что i-Sky точно представят до конца лета. Электроновинка займет место между моделями i-Joy и i-Space. Также "РГ" выяснила, что на наш рынок в летние месяцы выведут флагманский кроссовер Voyah Taishan. Модель будет предлагаться официально, цены объявят ближе к старту продаж.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк прогнозирует, что это лето станет просто-таки рекордным по количеству громких премьер, причем значительная часть дебютов придется на параллельный импорт. По ее словам, налицо тренд на усиление сегмента полноразмерных люксовых внедорожников.

"Для поклонников традиционного немецкого подхода готовится к старту продаж несколько знаковых моделей: Audi Q9 и Q7 следующего поколения, а также Audi Q4 e-tron и A2 e-tron. Электрификация становится доступнее - городской хэтчбек A2 станет идеальным решением для мегаполиса", - заявила Франк.

Можно рассчитывать также на появление в дилерских центрах сразу нескольких новинок Mercedes-Benz, от полностью электрических версий GLC EV и универсала CLA Shooting Brake до технологически переоснащенных S-Class и роскошного GLS. Но главной новинкой этого лета, как считает Франк, станет бренд Zeekr.

"На рынок выходит Zeekr 8X - это прямой конкурент европейского премиума, но с совершенно иной философией и технологиями", - заинтриговала предпринимательница.

Zeekr 8X - это среднеразмерный премиальный гибридный кроссовер на платформе SEA-M. Некоторые московские автосалоны уже открыли прием предзаказов на новый гибридный автомобиль. Козыри этого SUV - производительная (638-сильная) силовая установка, адаптивное шасси с искусственным интеллектом и продвинутый комплекс водительских ассистентов.

Иными словами, лето 2026 года станет в России автомобильным, особенно с учетом представленного на днях Hongqi Guoya. Продажи этого флагманского лимузина, пусть и в ограниченных количествах, уже стартовали. Та же история - с массовым Tenet T4L, пополнившим усиливающуюся линейку российского бренда под патронажем холдинга "АГР".