Введут ли в РФ блокировку двигателя из-за паров алкоголя в салоне машины

В СМИ сообщили, что в России появятся системы, которые будут блокировать двигатель при наличии паров алкоголя в салоне автомобиля. Причем ссылки идут на план мероприятий, утвержденный правительством, по реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года и с перспективой до 2036 года. Но так ли это?

В плане говорится лишь об определении критериев для установки алкозамков. Причем только в машины перевозчиков, то есть тех, кто перевозит пассажиров или грузы. Причем срок разработки таких критериев - 2030 год.

Речь вообще не идет о наличии паров алкоголя в салоне авто. Только в выдохе водителя.

В России не раз были попытки ввести алкозамки. Даже ГОСТ соответствующий для них появился. Но дальше попыток дело не пошло. Почему?

Установка такого замка стоит довольно дорого. Ведь это не только дополнительный аксессуар поставить, это еще нужно залезть в мозги машины, прописать его там. А автомобили с возможной предустановкой такой техники нигде в мире не производятся. То есть его установка целиком и полностью ложится на кошелек автовладельца или его бюджет. А навязывать коммерческую услугу, тем более на законодательном уровне, никто не вправе.

В России проводилось множество экспериментов по их установке. Их ставили на общественный транспорт, на детские автобусы, их пытались устанавливать даже в каршеринге. И результаты всех экспериментов были признаны удачными. Но дальше экспериментов дело не пошло.

Хотя сложно признать удачным экспериментом, когда трезвый водитель в каршеринге постоянно продувается, но машина не заводится. А еще алкозамок иногда требует продуться в пути. И любой глюк электроники приведет к блокировке двигателя.

Что же касается дистанционной блокировки - то это просто опасно остановленный таким образом на дороге автомобиль - потенциальная авария. А уж про пары алкоголя в салоне и говорить не приходится. Во-первых, водитель может везти нетрезвого пассажира. Во-вторых, есть еще жидкость омывателя, которая может содержать спирты.

Но алкозамки все-таки работают. Правда, только в Швеции - стране-пионере этой технологии. Но в экспериментальном режиме. Там водителю, попавшемуся нетрезвым за рулем, предлагается выбор. Либо он лишается прав, либо за свой счет устанавливает алкозамок. И тогда уже точно за руль нетрезвым не сядет. А если алкозамок выявит алкоголь в выдохе, то информация об этом тут же поступит оператору. И тогда эксперимент закончится. Водителя лишат прав, даже если он не сумел завести машину.

Но почему и в Швеции вот уже как двадцать лет это до сих пор эксперимент? Да потому, что согласно венской конвенции о безопасности дорожного движения, никаких альтернатив лишению прав за нетрезвое вождение не предусмотрено. Пьяный водитель должен ходить пешком.