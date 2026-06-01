У 10-летней машины могут не работать подушки безопасности

Подушки безопасности в автомобилях старше десяти лет могут не сработать в момент аварии. Это связано с рядом факторов, которые накапливаются с течением времени и могут привести к отказу системы, рассказал RT автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, система устроена так, что в момент аварии взрывается пиропатрон и облако газа раскрывает подушку безопасности. При этом срок годности у взрывчатого вещества, которое находится в пиропатроне, не бесконечен.

"После определенного срока эксплуатации машины водителям стоит задуматься насчет перезарядки пиропатронов подушек безопасности", - заявил в связи с этим Попов.

Он уточнил, что у подушек безопасности разных автопроизводителей могут быть разные сроки годности.

"Есть процедуры их переукладки. Это не очень дешевое удовольствие, но это делается, и пиропатрон можно перезаряжать", - рекомендовал эксперт.

Добавим, что автопроизводители обычно регламентируют срок службы подушек безопасности. В среднем он составляет 10-15 лет. При подозрении на неисправность системы подушек безопасности следует провести диагностику системы в сервисном центре. Для этого используют специальные сканеры.

Также специалисты не рекомендуют автовладельцам проверять или ремонтировать систему самостоятельно.