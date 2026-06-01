Nissan Frontier прошел важный краш-тест IIHS, но вопросы к безопасности остались

Эксперты Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пикапа Nissan Frontier 2024 модельного года, и его безопасность получила неоднозначные оценки. Прочный кузов автомобиля справился с испытаниями, а вот электронные системы помощи водителю оказались на удивление слабым звеном. Об этом сообщает издание tarantas.news.

В ходе тестов пикап продемонстрировал хорошую жесткость конструкции и защиту пассажиров при фронтальных ударах. Однако вспомогательные системы, такие как автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон, не смогли получить высокие баллы. Кроме того, проверка на опрокидывание, которая особенно важна для высоких автомобилей, также выявила определённые проблемы. Исследователи отметили, что геометрические параметры арок задних колёс делают кузов достаточно стойким, но инерционные нагрузки в перевёрнутом положении всё же остаются серьёзным вызовом.

В целом Frontier доказал, что его силовая структура способна выдержать серьёзные аварии, но без современных активных помощников, которые стали стандартом для конкурентов, модель пока выглядит менее совершенной. В IIHS подчёркивают, что отсутствие должной электронной защиты может привести к более серьёзным травмам в реальных ДТП. Пикап получил базовый «Good» по ударопрочности, но остался без высших наград из-за пропущенных функций безопасности.