Эксперты рассказали об опасности использования неподходящего антифриза

При выборе антифриза для автомобиля следует соблюдать ряд правил, в противном случае это может вызвать серьезные проблемы с силовой установкой машины.

Так, в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр" рассказали, что не следует ориентироваться на низкую цену. Недобросовестные производители часто заменяют этиленгликоль метанолом или дешевыми кислотами со всеми вытекающими последствиями.

Не нужно также полагаться только на цвет антифриза, совпадающий со штатным, залитым в автомобиль на заводе. Цвет - это лишь маркетинговый инструмент, который не определяет состав или совместимость.

Подлинность продукта подтвердит упаковка с четкой маркировкой. На ней должна быть указана информация о составе, дате изготовления и номере партии. Также должен быть написан адрес производителя, его контактные данные.

При покупке нужно убедиться, что жидкость не содержит осадок, имеет однородную консистенцию без расслоений.

Специалисты также рассказали, как провести простой тест на безопасность и качество антифриза. Необходимо налить небольшое количество жидкости в металлическую емкость и нагреть до кипения. Качественный состав на основе этиленгликоля закипает при температуре около 108 градусов и не поддерживает горение. Если при поднесении к пару зажженной спички возникнет вспышка, такой антифриз заливать нельзя.

Дополнительно эксперты рекомендовали провести щелочной тест. Для этого следует добавить в небольшое количество антифриза треть чайной ложки пищевой соды. Если смесь начнет пениться, значит, жидкость содержит кислоту и непригодна для использования.

Также специалисты предупредили, что не следует добавлять одну охлаждающую жидкость в другую, не убедившись в совместимости составов. При смешивании продуктов разных стандартов (например, G11 и G12) или разных производителей их присадки могут вступить в химическую реакцию, нанеся непоправимый урон антикоррозийным свойствам, сообщает "Автовзгляд".

Если тип залитой жидкости неизвестен, рекомендуется полностью заменить жидкость после промывки системы.

При экстренной доливке, если неизвестен тип уже залитого антифриза, можно использовать лобридные антифризы (G12++/G13), так как они универсальны и не вступают в конфликт с другими типами.