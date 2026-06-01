В России продают Volkswagen Lavida по цене Lada Vesta

Volkswagen Lavida Pro, выпускаемый на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и доступный на китайском рынке, снова появился в продаже в России. На данный момент автомобили 2026 года можно приобрести только по предзаказу, начиная от 1 690 000 рублей.

Эта модель является аналогом Passat для внутреннего рынка КНР. Несмотря на внешние различия, характерные черты немецкого седана легко узнаваемы.

Самый доступный вариант среди ближайших поставок предлагает частная фирма во Владивостоке. Согласно фотографиям в объявлении, клиент получит белый седан с тканевым салоном, многофункциональным рулевым колесом, люком на крыше, системой бесключевого доступа, кнопкой запуска двигателя, климат-контролем и многим другим.

Дилер из Москвы предлагает аналогичный автомобиль на 200 тысяч рублей дороже - за 1 890 000 рублей.

Все представленные экземпляры на агрегаторах оснащены безальтернативным силовым агрегатом - 1,5-литровым 110-сильным бензиновым двигателем, который работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Седан можно растаможить по льготной ставке утилизационного сбора.

