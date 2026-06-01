Чем Umo 5 отличается от китайского GAC Aion Y Plus

Эта «электричка» нашей сборки нормально живет зимой, и вот почему
Главный вопрос применительно к любому электромобилю – запас хода. Как с этим обстоит у Яндекс-мобиля Umo 5, производимого компанией «ЭМ Рус» на заводе «Москвич», разбирался эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.
Он рассказал, что литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор на 63,2 кВт·ч обеспечивает этой машине 420 км пути на одной зарядке. В умеренно теплую погоду, когда выключен и отопитель, и кондиционер, в городском цикле с частыми замедлениями такая автономность действительно достижима. Umo 5 при аккуратном педалировании честно отнимал 1 км от запаса хода после 1 км пройденного. В иных режимах всё будет зависеть от средней скорости и темперамента водителя.
Причем зарядные порты на серийных машинах есть в обоих передних крыльях. Оба китайских стандарта GB-T, для быстрой и медленной зарядки. А как эта машина, фактически доработанный GAC Aion Y Plus, будет выживать в российской зиме?
– Самый тонкий момент для электромобиля в России – зимняя эксплуатация. Уж больно много ресурсов батареи уходит на обогрев салона. Автопроизводитель «ЭмРус» добавил Umo 5 автономный топливный подогреватель антифриза. Бензобак на 15 л удачно пристроили под полом между батареей и балкой задней подвески. Заливную горловину вывели в задний бампер. От водителя не требуется никаких дополнительных действий. Задал желаемую температуру на климат-контроле, нажал клавишу «авто» – и все. Электроника сама распределит ресурсы машины оптимальным способом. Предпочтение всегда отдается автономному подогревателю, дабы не расходовать заряд тягового аккумулятора. Он, кстати, отечественный, марки «Бинар». Мощность штатного электрического подогревателя антифриза подняли с 3,5 до 8 кВт. Контуров циркуляции у Umo 5 два – для батареи и салона, у каждой свой расширительный бачок.