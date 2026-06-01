Чем Umo 5 отличается от китайского GAC Aion Y Plus

Главный вопрос применительно к любому электромобилю – запас хода. Как с этим обстоит у Яндекс-мобиля Umo 5, производимого компанией «ЭМ Рус» на заводе «Москвич», разбирался эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

Он рассказал, что литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор на 63,2 кВт·ч обеспечивает этой машине 420 км пути на одной зарядке. В умеренно теплую погоду, когда выключен и отопитель, и кондиционер, в городском цикле с частыми замедлениями такая автономность действительно достижима. Umo 5 при аккуратном педалировании честно отнимал 1 км от запаса хода после 1 км пройденного. В иных режимах всё будет зависеть от средней скорости и темперамента водителя.

Причем зарядные порты на серийных машинах есть в обоих передних крыльях. Оба китайских стандарта GB-T, для быстрой и медленной зарядки. А как эта машина, фактически доработанный GAC Aion Y Plus, будет выживать в российской зиме?