АвтоВАЗ рассказал, как подготовить машину к поездкам в жару

Многие водители считают, что знают свою машину лучше всех, но именно в жару часто возникают поломки из-за перегрева, неправильного давления в шинах или невнимательности к мелочам.

Чтобы сделать летний отдых комфортным, АвтоВАЗ напоминает владельцам Lada Granta и других моделей о важных проверках перед началом поездок.

В российской компании подчеркнули, что ключевым этапом подготовки к жаре является проверка уровня антифриза и исправности системы охлаждения. Также рекомендуется оценить состояние других рабочих жидкостей.

Особое внимание уделено состоянию шин. После сезонной замены резины стоит проверить давление в колесах и убедиться, что оно одинаковое на всех колесах. Согласно инструкции, разница давления на одной оси всего на 0,02-0,03 МПа ухудшает управляемость и может стать причиной заноса при экстренном торможении.

Кроме того, производитель советует подготовить салон и багажник. Салон следует тщательно убрать, очистить стекла, панель приборов, руль и экран мультимедиа. Даже при наличии салонного фильтра пыль может проникать внутрь.

В багажнике стоит пересмотреть набор вещей. Лучше держать под рукой предметы, подходящие для теплого сезона: бутылку воды, головной убор, зонт и складное кресло.

