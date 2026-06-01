Как выбрать экипировку для мотоцикла

С наступлением тепла на российских дорогах начали массово появляться водители двухколёсного транспорта. Несмотря на то, что российские правила обязывают мотоциклистов носить только шлем, глава объединения МотоРоссия Андрей Иванов в беседе с Quto.ru настоятельно рекомендует не ограничиваться только «шапкой» и не экономить на своей безопасности, а выбирать полный комплект защиты.

«Экипировка для разных типов техники не может быть одинаковой. Это очевидно, потому что владелец винтажного скутера Vespa вряд ли будет экипироваться так же, как владелец кроссового мотоцикла, спортбайка, огромного круизёра Honda Gold Wing или Harley-Davidson. Тем не менее, есть единые принципы подбора для любого байка», — подчеркнул Иванов.

Он напомнил, что именно экипировка обеспечивает безопасность водителя и пассажиров в экстренной ситуации.

В первую очередь, речь идёт о шлеме — единственном обязательном по закону элементе. На рынке представлено огромное множество моделей на любой вкус и кошелёк, но главное — он должен быть сертифицирован. Чистоту изнутри поможет сохранить подшлемник: продаются они везде, а по ценам сопоставимы с парой носков.

Не стоит пренебрегать перчатками, причём стоит запастись защитой по погоде: как правило, у многих мотоциклистов есть несколько пар на разную погоду. Полезны они, кстати, могут оказаться не только при возможном падении, но также отлично защищают руки от дождя, камней, насекомых — на скорости удары могут быть довольно болезненными.

«На теле обязательно должна быть мотокуртка, либо защитный жилет с подушкой безопасности. Это сейчас новое современное веяние, которое открывается в случае ДТП. Некоторые мотоциклисты, особенно в жару, используют так называемую черепаху — это фактически сетчатая майка с длинным рукавом, на которую прикреплены щитки. Однако использовать её стоит только как второй или как базовый слой», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в случае удара об асфальт или другую твёрдую поверхность надетая сверху одежда не позволит щиткам провернуться на теле.

Защитить таз и бёдра помогут специальные шорты. Впрочем, чаще они используются на внедорожных гонках, а для ежедневной носки не очень комфорты. Так что эксперт рекомендует обратить внимание на специальные джинсы или брюки. Выглядят они почти как гражданские, но приставка «мото» здесь означает наличие не только защитных щитков, но также прочных кевларовых или аналогичных по характеристикам нитей, предотвращающих истирание.

Не советует опытный мотоциклист игнорировать и специальную обувь с защитой. Хотя и признаёт, что наилучшую защиту обеспечивают крайне неудобные «на каждый день» ботинки для спортивных соревнований.

«Это практически недвигающиеся ботинки, в которых неудобно ходить, которые тяжело надевать, в которых жарко. И самое главное, что в случае эксплуатации их в качестве просто обуви для хождения (а это неизбежно при эксплуатации мотоцикла в городе, не будешь же переобуваться), эта обувь выходит из строя», — пояснил Иванов.

Слабыми местами здесь являются и сочленения и шарнирными суставами, и очень тонкая подошва, которая быстро стирается. Для ежедневной эксплуатации многие водители выбирают более практичные мотокеды.

«Я не уверен, что мотокеды действительно обладают достаточной защитой. Но это точно лучше, чем полное отсутствие мотообуви. Во всяком случае, там обычно есть жесткий задник, защита носка и защита костяшек. Внешне они выглядят как осенние кроссовки», — пояснил мотоциклист.

На жару лучше выбирать лёгкие сетчатые модели светлых оттенков — это минимизирует риск получения теплового удара. Существуют также термобельё и специальные жилеты с охлаждением.

А вот использовать обычную гражданскую одежду и, тем более, ездить на байке в шортах и футболке, Андрей Иванов категорически не советует вне зависимости от погодных и дорожных условий.